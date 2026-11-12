Los candidatos del PP junto a Patricia Navarro y De la Torre en el inicio de la campaña electoral. PP

Comienza en Málaga la campaña electoral que puede suponer un cambio de gobierno tras 8 años de Pedro Sánchez

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LO ESENCIAL Las claves Arranca en Málaga la campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre, marcados por la posible victoria del PP según los sondeos. El PP malagueño, encabezado por Elías Bendodo y Patricia Navarro, inicia su campaña criticando los ocho años de "abandono" y "maltrato" del Gobierno de Pedro Sánchez a la provincia. Los principales partidos (Vox, Frente Amplio, Adelante Andalucía y Podemos) arrancan sus actos en Málaga, mientras que la cabecera del PSOE inicia su campaña en Sevilla. Las formaciones políticas centran sus mensajes iniciales en la vivienda, la movilidad, el coste de la vida, las infraestructuras y los servicios públicos.

Ya sí es oficial. La campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre ha empezado como tal, aunque vivamos en un eterno mitin.

Todo apunta a que vencerá el PP con Alberto Núñez Feijóo y que pactará con Vox, formando así un nuevo gobierno y acabando con la etapa socialista que Pedro Sánchez arrancó en 2018 con más sombras que luces.

Pero el único resultado cierto es el que saldrá de las urnas y sería un gran error vender la piel del oso antes de cazarlo.

En Málaga, como en el resto de España, se ha dado luz verde esta tarde noche a los actos electorales de campaña pura y dura.

El Partido Popular ha arrancado junto al Museo Pompidou con la presencia de todos los candidatos.

Elías Bendodo es el número uno por Málaga y ha reivindicado la figura de Alberto Núñez Feijóo como garantía de experiencia, gestión y responsabilidad.

Bendodo ha hecho hincapié en que "el cambio es necesario", ha vuelto a denunciar el supuesto "maltrato" al que el gobierno de Sánchez y el PSOE han realizado a Málaga y ha criticado que los socialistas malagueños hayan empezado la campaña en Sevilla, arropando a Sánchez.

“Es el claro reflejo de estos ocho años de abandono del PSOE a Málaga. Ya ni para pedir el voto se acuerdan de Málaga”, ha recalcado.

Bendodo en el inicio de la campaña en Málaga. PP

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha pedido a los malagueños llenar las urnas de “votos de esperanza, de ilusión, de futuro y reconstrucción de España”. Lógicamente, en su caso, para el PP.

Navarro ha criticado que desde 2018 ha habido un “Gobierno ausente en la sequía, en el déficit energético que mantiene paralizadas 25.000 viviendas y en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico”.

También ha denunciado los eternos problemas de movilidad -que este mismo jueves se han repetido con el camión averiado en la MA20- y ha afirmado que Sánchez “sólo ha estado cerca de los malagueños en una cosa, en el bolsillo” en relación a las subidas de impuestos.

“El Gobierno de Sánchez nos ha fallado en todo. No estuvo a la altura de lo que necesitan los ciudadanos durante las danas, ni en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, ni con la invasión de Ceuta”, ha enfatizado la presidenta del PP en Málaga.

El PSOE, como hemos comentado, ni siquiera ha empezado la campaña en Málaga, con José Bernal como número uno en sus listas por la provincia.

Su presencia se ha reducido a la candidatura de Senado de Progreso, donde los candidatos son Francisco Javier García León, Rosario Luque Torrejón y Antonio Sánchez Fernández.

García León es abogado y fue concejal del PSOE en Fuengirola y diputado provincial. Rosario Luque es docente, miembro de la dirección andaluza de Movimiento Sumar y fue concejala en Estepona por el grupo Costa del Sol Sí Puede. Y Antonio Sánchez es abogado en ejercicio y portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

El acto de Senado de Progeso en Málaga. Senado de Progreso

Vox hizo su tradicional pegada de carteles en la Plaza de la Marina con la presencia, entre otros, de Patricia Rueda, candidata número dos al congreso por el partido encabezado por Santiago Abascal.

Bajo el lema 'Es sentido común', la formación presenta una propuesta política que sitúa en el centro de sus medidas el acceso preferente de los españoles a los recursos públicos, la reducción de las trabas administrativas y un cambio en la política migratoria.

“Esta campaña comienza con un mensaje muy claro: los españoles tienen que ser la prioridad de sus instituciones. Queremos una España en la que trabajar merezca la pena, en la que una familia pueda acceder a una vivienda, en la que un autónomo pueda desarrollar su actividad sin estar asfixiado por los impuestos y en la que las fronteras estén controladas. Eso es sentido común", ha insistido Rueda.

El acto de Vox en la Plaza de la Marina. Vox

En Frente Amplio ha sido su número uno al Congreso por Málaga, Rafa Borrego, quien ha iniciado la campaña frente al anterior edificio de Correos.

Ha defendido la necesidad de impulsar políticas que garanticen salarios dignos, vivienda asequible, servicios públicos y un reparto más justo de la riqueza, reivindicando al Frente Amplio como una herramienta para unir fuerzas y gobernar.

Su candidata al Senado, Rosario Luque, que ha hecho doblete en el día, ha situado entre las prioridades de la coalición la defensa de la sanidad y la educación públicas, el feminismo, los derechos sociales y la protección animal.

Los representantes de Frente Amplio en Málaga en el inicio de la campaña. Frente Amplio

Si Frente Amplio se ha ido al edificio de Correos como supuesto símbolo contra la especulación inmobiliaria, Adelante Andalucía ha tirado más de simbolismo y ha empezado primero junto a la placa de Manuel José García Caparrós, asesinado en 1977 por la policía, y después en la explanada del Centro de Arte Contemporáneo.

"Iniciamos una nueva campaña con un lema muy claro: ‘Coraje y Esperanza’. El coraje de la gente que ayer salió a defender sus derechos y el coraje de que no nos van a gobernar más desde despachos de Madrid; y la esperanza de que la riqueza de Málaga vuelva a Málaga en forma de vivienda digna, de un verdadero plan que termine con esta crisis de movilidad, de tener los servicios públicos que realmente nos merecemos. La esperanza de que por fin la voz andaluza sea escuchada en el Congreso”, ha destacado la número uno en la lista de Adelante Andalucía Málaga, Ana Jiménez.

Sergio Flores, Ana Jiménez y Jesús Acosta de Adelante Andalucía. Adelante Andalucía

Podemos Málaga hizo un encuentro en su sede en la Carretera de Cádiz con unos 60 militantes. Su candidata número 1 al Congreso, Micaela Jiménez, ha asegurado que “estamos viviendo un momento en el que la gente está saliendo a la calle para defender su derecho a la vivienda, para exigir salarios dignos y para reclamar unas condiciones de vida que permitan llegar a fin de mes. Hay ganas de izquierda y existe una demanda de valentía".

Los representantes de Podemos en el inicio de la campaña en Málaga. Podemos

Las campañas electorales ya son como las rebajas, las hay durante todo el año, con mayor o menor intensidad. En cualquier caso, ya sí es oficial y en poco más de dos semanas se conocerá quién gobernará este país.