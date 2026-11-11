La mañana del 11-N de huelga general en Málaga: un detenido, servicios públicos en orden y cargas policiales

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LO ESENCIAL Las claves Los sindicatos fijan el seguimiento de la huelga general en Málaga por encima del 60%, mientras que los datos de la Junta sitúan la participación entre el 0,5% y el 4%. Los servicios públicos y de transporte funcionan con relativa normalidad, con servicios mínimos considerados por CCOO como 'máximos' y que provocarán demandas en sectores como la ayuda a domicilio. La jornada deja un detenido por pintadas en la plaza de la Constitución y denuncias sindicales por cargas policiales en las cocheras de la EMT y altercados en Mercamálaga.

"Hoy estamos como si fuera un domingo". Así describía Fernando Cubillo, secretario general de CCOO en Málaga, el ambiente de la ciudad a media mañana de este miércoles 11 de noviembre, jornada de huelga general.

Hay tiendas abiertas y otras con la persiana bajada, y según el dirigente sindical en los barrios el cierre "se nota todavía más" que en el Centro de Málaga. Sin embargo, la imagen depende mucho del informante.

Los sindicatos hablan de un seguimiento del 60% y las administraciones, de una mañana prácticamente normal en el marco de la Educación o la Sanidad. En las calles, a simple vista, tranquilidad.

Algunos negocios bajan la persiana al paso de los manifestantes y piquetes, pero poco después acaban levantándose. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en La Luz, donde tras el caminar de unos manifestantes, los negocios de la avenida de La Luz y alrededores han seguido con su mañana.

CCOO y UGT coinciden en la cifra: a las 10.00 horas, el seguimiento en la provincia superaba el 60%. Cubillo explica que el paro lo están sosteniendo sobre todo la hostelería y la educación. Asegura que la Universidad de Málaga está al 100%, que los centros de Infantil y Primaria rondan el 52% y que la plantilla de Amazon se ha sumado entera.

El secretario provincial de UGT, Antonio González, reconoce que la participación cambia mucho de un centro de trabajo a otro, pero se da "por satisfecho". Su sindicato empezó ayer los piquetes informativos en el Centro histórico, donde, según cuenta, "todos los locales de ocio echaron el cierre".

Esta mañana los piquetes han pasado por Mercamálaga, el Centro de Transportes de Málaga y la EMT. En el mercado de Atarazanas, la mayoría de los puestos estaban cerrados, igual que en otros mercados de barrio como el de Huelin. González destaca también el seguimiento en las administraciones públicas y denuncia que muchos trabajadores querían hacer huelga y no lo han hecho por la presión de sus empresas. "Eso no es de recibo, porque estamos hablando de un derecho consagrado en la Constitución", ha dicho.

Entre el 1% y el 4%

Los datos oficiales de las administraciones van en otra dirección diferente. Según la Junta de Andalucía, el 2,4% de los docentes de Málaga ha hecho huelga: 468 de 19.443, según lo que los centros registraron en la plataforma Séneca a las 9.30 horas. Es el porcentaje más alto de las ocho provincias andaluzas y duplica la media autonómica, del 1,2%, pero queda muy lejos del 52% que CCOO da para Infantil y Primaria. Todos los colegios e institutos de la provincia han abierto según la Junta de Andalucía, con normalidad.

En sanidad, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contabiliza en Málaga 540 profesionales en huelga en el turno de mañana, el 3,81% de la plantilla. La cifra queda por debajo de la media andaluza, del 4%, y por detrás de Sevilla, Granada y Cádiz. En el Hospital Clínico Virgen de la Victoria, fuentes del centro confirmaban a primera hora a EL ESPAÑOL de Málaga que la atención estaba "normalizada", incluidas las operaciones y los tratamientos oncológicos.

En el transporte, el metro de Málaga presta el servicio completo después de que solo el 2% de su plantilla secundara el paro, según la Consejería de Fomento y Movilidad. Los autobuses del Consorcio de Transporte Metropolitano circulaban a las 10.00 horas al 98% del servicio, muy por encima de los mínimos del 60% y del mejor dato de Andalucía. Las obras de prolongación del metro hasta el Hospital Civil tampoco se han visto afectadas. Los museos, archivos, bibliotecas y monumentos que dependen de la Junta han abierto con normalidad.

La plantilla de la Junta

Entre los trabajadores de la Junta de Andalucía en la provincia, el paro apenas se ha notado. Según el sistema de recursos humanos de la Administración autonómica, a las 11.24 horas había en Málaga 27 ausencias sin justificar entre los 5.474 empleados de los servicios periféricos. Eso supone un seguimiento del 0,50%, por debajo de la media andaluza, del 1,06%, y lejos de Almería, la única provincia que supera el 1%, con un 2,92%. La Junta calcula estos porcentajes descontando las ausencias justificadas.

Las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de Málaga también han abierto con normalidad. En toda Andalucía solo ha cerrado la de Trebujena, en Cádiz. Lo mismo ocurre con las estaciones de ITV de la provincia: según la empresa pública Veiasa, las únicas incidencias se han dado en las de la Bahía de Cádiz, mientras que 64 de las 71 estaciones andaluzas funcionan con normalidad.

Servicios mínimos

Buena parte de la distancia entre unas cifras y otras está, para los sindicatos, en los servicios mínimos. Cubillo critica que la Junta los publicara "in extremis", ayer a las cinco de la tarde, sin margen para que las empresas se reorganizaran. A su juicio, en la práctica se han fijado servicios "máximos" y no mínimos. En el transporte, donde los mínimos son del 60%, CCOO calcula que se han sumado al paro más de la mitad de los trabajadores que sí podían hacerlo.

El caso que más preocupa a los dos sindicatos es el de la ayuda a domicilio, con unos servicios mínimos del 100%. CCOO va a presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social porque considera que a estas trabajadoras se les ha "conculcado" el derecho a huelga. Cubillo sostiene que la empresa a la que se subcontrata el servicio debería contar con un mapa de vulnerabilidad para saber qué usuarios necesitan atención sin falta. UGT, por su parte, acusa a la empresa Atende de aplicar los servicios mínimos con criterios "torticeros".

Piquetes

La noche dejó, según CCOO, "cuatro o cinco" piquetes en la ciudad. Cubillo estuvo en el de Mercamálaga y asegura que no fue violento: solo hubo "un empujón que no es significativo". Denuncia, eso sí, que un policía "se ha ensañado" con una compañera que estaba en el suelo, "pegándole con la porra", y afirma que el sindicato lo tiene grabado. Sobre el intento de corte de tráfico en la avenida de Juan XXIII, deja claro que CCOO no estuvo allí.

UGT, por su parte, denuncia una carga policial a las puertas de las cocheras de la EMT. González asegura que el sindicato tenía el compromiso del subdelegado del Gobierno y del comisario provincial de que no habría cargas. "Todos nuestros piquetes han sido informativos y pacíficos", ha defendido.

Un detenido

Desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga, han confirmado que una persona fue detenida durante la madrugada por la Policía Local por pintadas en mobiliario en el entorno de la plaza de la Constitución. Así, aseguran que aunque se haya publicado que hay otros tres detenidos por quemar tres contenedores en el Polígono Guadalhorce, "son letones, ni piquetes, ni sindicalistas, ni miembros de la convocatoria y no tienen nada que ver con la huelga".

La jornada tiene otra complicación en la Costa del Sol a partir de esta tarde: la borrasca Charles, que ha llevado a activar el aviso naranja de la Aemet por fuertes lluvias y el aviso amarillo por viento.

Los sindicatos han convocado una manifestación esta tarde a las 18.00 horas, con salida en la plaza del General Torrijos. Por el momento, sigue adelante.