Málaga, llamada a la Huelga General este 11N: estos son los servicios mínimos y el recorrido de la manifestación

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LO ESENCIAL Las claves Convocatoria de Huelga General este miércoles 11N durante toda la jornada para reclamar mejores salarios, vivienda digna y el control de la inflación. La manifestación principal en Málaga saldrá a las 18:00 horas desde la plaza del General Torrijos y recorrerá el centro hasta el Puente de las Américas. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga han establecido servicios mínimos que incluyen un 60% en la EMT y un 80% de gestores en el 112. Los servicios esenciales garantizan atención en centros educativos, emergencias, residencias, carreteras y servicios municipales básicos.

La Huelga General convocada para este miércoles 11 de noviembre ya está aquí. Con ella también han declarado los servicios mínimos de diferentes transportes públicos, en el colegio y en el ámbito sanitario tanto público como privado. Además, hay una manifestación convocada en Málaga que recorrerá el centro de la ciudad a partir de las 18.00 horas.

La convocatoria, comunicada por distintas organizaciones sindicales, se desarrollará entre las 00.00 y las 24 horas del miércoles 11 de noviembre, aunque en aquellas empresas que tengan varios turnos de trabajo, la regulación será aplicable desde el primer turno aunque empiece antes de las 0:00 horas del 11 de noviembre, hasta la paralización del último turno aunque se prolongue después de las 24.00 horas del 11 de noviembre.

Los sindicatos han hecho un llamamiento a la ciudadanía de Málaga a movilizarse "por mejores salarios, por una vivienda digna, contra el desmantelamiento de los servicios públicos y por el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo".

Manifestación 11N

La lluvia va a ser una de las grandes protagonistas de este 11N en Málaga, pero la manifestación convocada en la capital de la Costa del Sol sigue adelante y saldrá a las 18.00 horas de la plaza del General Torrijos.

La movilización continuará por el Paseo del Parque, la Alameda Principal, la plaza de la Marina y la avenida de Andalucía, para finalizar bajo el Puente de las Américas, junto a los Jardines Picasso.

La plataforma Málaga para vivir invita a los malagueños a que paren "todo" y a "desbordar la manifestación". También advierten que "es posible que llueva así que te recomendamos que traigas ropa adecuada y paraguas".

Servicios mínimos 11N

Debido a esta Huelga General, la Junta de Andalucía ha publicado en el BOJA de este martes una resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo por la que se establecen los servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales durante la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre en Andalucía.

En concreto, la convocatoria de huelga afecta al personal que presta servicios por cuenta ajena en empresas privadas y al personal al servicio de las Administraciones Públicas que desarrolla sus servicios en las empresas e instituciones públicas.

En la resolución se establecen servicios mínimos respecto de servicios esenciales prestados por personal laboral en el ámbito territorial y jurídico de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el marco de sus competencias, quedando fuera de la regulación de la resolución el personal funcionario.

Entre los servicios regulados se encuentran las emergencias, de modo que el servicio 112 Andalucía deberá contar, en sus salas de operaciones regionales de Sevilla y Málaga, con un coordinador, un enlace y el 80% de los gestores previstos habitualmente por sala y turno.

En materia de educación, los servicios mínimos contemplan la presencia de un miembro del equipo directivo en los centros docentes de enseñanza no universitaria, además de entre uno y tres docentes adicionales en función del número de alumnos menores de edad.

Se establecen igualmente dotaciones específicas para escuelas infantiles, residencias escolares y centros específicos de educación especial, así como para la atención de las necesidades esenciales del alumnado.

Asimismo, respecto al personal de mantenimiento de la red de carreteras autonómicas titularidad de la Junta de Andalucía, se establecen dotaciones mínimas de personal en las 36 áreas de Conservación Integral.

Por su parte, en los centros de día y centros de día ocupacionales se fija el 50% de la plantilla, con los perfiles profesionales necesarios para garantizar la atención de las personas usuarias, así como el personal mínimo imprescindible para su transporte a estos centros.

En el caso de la EMT, el Ayuntamiento de Málaga asegura que se garantizará la movilidad y los servicios mínimos del 60% desde la madrugada del miércoles y hasta el final de la jornada.

Asimismo, se incluyen los servicios esenciales de las corporaciones locales, como Protección Civil, prevención y extinción de incendios, abastecimiento y saneamiento de agua, alumbrado público y semáforos, cementerio y servicios funerarios y recogida de residuos en el entorno de centros sanitarios, educativos, residencias de mayores, centros de servicios sociales y mercados de abastos.

En el ámbito de los medios de comunicación de radio y televisión de empresas andaluzas, se garantizará la producción y emisión de la programación informativa relevante en formato reducido, con el personal estrictamente necesario.