Jordi Wild, Javier Santaolalla o Boticaria García estarán en Talent Land en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acoge del 24 al 26 de noviembre la tercera edición de Talent Land España, centrada en el impacto de la inteligencia artificial. El evento contará con la participación de conocidos creadores y divulgadores como Jordi Wild, Javier Santaolalla, Boticaria García, Mikecrack y Luis Piedrahita. La programación incluye una competición de 16 horas para resolver retos de negocio con inteligencia artificial, además de un mural interactivo generado con algoritmos. El espacio se estructurará en cinco áreas temáticas y busca superar la cifra de 12.000 asistentes alcanzada en la edición anterior.

Ha llegado a Málaga una nueva edición de Talent Land España, una de las principales citas del país con creadores de contenido digital.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) celebrará del 24 al 26 de noviembre la tercera edición y congregará a estudiantes, emprendedores y creadores digitales bajo un enfoque centrado en el impacto de la inteligencia artificial.

El escenario principal analizará el futuro del empleo tecnológico. Diversos expertos debatirán sobre el porvenir de la programación o los dilemas éticos de la tecnología. Destacan los diálogos con el neurocientífico Mariano Sigman y una mesa redonda sobre la existencia de Dios con varios divulgadores.

El encuentro apostará fuerte por la cultura digital y el entretenimiento formativo. Jordi Wild se someterá a las preguntas del público e intervendrán figuras como Mikecrack o Boticaria García. Además, Javier Santaolalla y Luis Piedrahita combinarán divulgación científica con magia y humor en directo.

En el plano práctico, los asistentes participarán en la creación de un mural colectivo generado mediante algoritmos. Paralelamente, una competición ininterrumpida de 16 horas retará a equipos multidisciplinares a resolver problemas de negocio reales apoyándose en soluciones de aprendizaje automático y programación.

El recinto dividirá su propuesta en cinco áreas temáticas sobre ciencia, ciberseguridad, negocios, creación digital y videojuegos. Habrá dinámicas de contacto rápido entre profesionales y una zona de conexión con inversores para impulsar a las empresas emergentes que acudan al foro.

Como cierre, la Fundación Unicaja entregará los premios anuales al mérito divulgador. La organización aspira a superar las cifras del año anterior, cuando el evento reunió a 12.000 personas y consolidó a Málaga como la sede europea de este formato.