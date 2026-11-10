De alcaldesa de Parauta a concursante de GHVIP 9: Karin Ortega da el salto a la televisión tras dejar el PSOE

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LO ESENCIAL Las claves Katrin Ortega, alcaldesa de Parauta, ha sido confirmada oficialmente como la quinta concursante del programa Gran Hermano VIP 9. La regidora abandonó el PSOE el pasado 20 de octubre y anunció que optará a la reelección en 2027 con una formación independiente. Ortega ha asegurado que no deja la alcaldía del municipio, sino que su participación en el 'reality' coincide con unas vacaciones. En las elecciones de 2023 fue la alcaldesa más respaldada de la provincia de Málaga, logrando el 88,14% de los votos y los 7 concejales.

La alcaldesa de Parauta, Katrin Ortega, se colará a partir del próximo 19 de noviembre en los televisores de la población que decida ver Gran Hermano VIP 9.

Telecinco ha confirmado este martes que la regidora que dejó el PSOE hace unas semanas, es oficialmente uno de los concursantes del reality.

La alcaldesa de este municipio de la Serranía de Ronda, de 271 habitantes, rompió con su partido el pasado 20 de octubre y dio a conocer que concurrirá a las elecciones municipales de mayo de 2027 con una formación independiente.

Esta decisión también la ha comunicado en el programa Vamos a ver, donde la han entrevistado y ha asegurado que ella no deja la alcaldía, sino que se toma unas vacaciones "bien merecidas", pero sigue al frente de su ayuntamiento.

Cabe recordar que cuando se dio a conocer su salida del Partido Socialista, afirmó que la habían llamado de programas de reality como Gran Hermano VIP para participar aunque desechó esa oportunidad.

Ahora, cuatro semanas después, la alcaldesa más respaldada de la provincia de Málaga en las elecciones municipales de 2023, pasa a ser la quinta concursante confirmada para GHVIP 9.

Su respaldo en las urnas ha sido hasta ahora abrumador. En las municipales de 2023, la lista que encabezaba obtuvo los 7 concejales de la corporación con 156 votos, el 88,14% de las papeletas, el mayor apoyo porcentual logrado por un alcalde en la provincia en aquellos comicios. Solo 19 vecinos no la votaron.

Su abuelo Salvador Márquez, fue el primer alcalde constitucional del pueblo entre 1979 y 1983. Iba por las filas del PCE. En las siguientes elecciones repitió como regidor, entre 1983 y 1987, pero ya por el PSOE.