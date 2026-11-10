Mapa con los avisos meteorológicos para este miércoles en la provincia de Málaga. Aemet

La Aemet pone en alerta a Málaga el día de la huelga general: hasta 80 litros de lluvia y rachas de 90 kilómetros

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LO ESENCIAL Las claves La Aemet activa el aviso naranja en Málaga por lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en Ronda, Sol y Guadalhorce. Se prevén rachas de viento de componente suroeste de hasta 90 km/h en Antequera y Ronda, también bajo aviso naranja. Axarquía permanecerá en aviso amarillo por acumulaciones de lluvia de 60 litros en 12 horas y rachas de viento de hasta 70 km/h. Este temporal coincide en la provincia con la jornada de huelga general convocada a nivel nacional.

La provincia de Málaga afronta este miércoles 11 de noviembre una jornada especialmente complicada.

A la huelga general convocada en el territorio nacional se suma un episodio de meteorología adversa que llevará a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos de nivel naranja por lluvias y fuertes rachas de viento en diferentes puntos del territorio.

La previsión contempla precipitaciones acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en las comarcas de Ronda y Sol y Guadalhorce.

En ambas zonas, el aviso naranja por lluvias estará vigente desde las 12.00 hasta las 23.59 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

La situación también estará marcada por la intensidad de las precipitaciones en períodos cortos. La Aemet contempla acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en Ronda, Sol y Guadalhorce y la Axarquía, donde se activará el aviso amarillo por este fenómeno.

Viento de hasta 90 kilómetros

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. La previsión meteorológica contempla rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora en las comarcas de Antequera y Ronda, donde estará vigente el aviso naranja desde las 15.00 hasta las 23.59 horas. Los vientos soplarán de componente suroeste.

En Sol y Guadalhorce y la Axarquía, el aviso por viento será de nivel amarillo, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora durante la tarde y hasta la medianoche.

La Axarquía también tendrá que hacer frente a precipitaciones importantes, aunque con un nivel de riesgo inferior al de las otras dos grandes zonas afectadas. La Aemet prevé acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.