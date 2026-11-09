Mapa de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con los avisos para este lunes.

Mapa de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con los avisos para este lunes. Aemet

Málaga

Málaga, en alerta por lluvias este lunes: Aemet activa el aviso amarillo y prevé hasta 60 litros

La alerta afecta a Ronda desde la medianoche y se extiende a Antequera, Sol y Guadalhorce y la Axarquía a partir de las 08.00 horas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%.

Más información: Los agricultores de Málaga arrancan el año hidrológico preocupados: "Tendría que estar lloviendo desde el 1 de octubre"

Publicada
LO ESENCIAL
Exclusivo suscriptores
Síguenos
LO ESENCIAL
Generado con IA
Las claves

La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en toda la provincia de Málaga este lunes 9 de noviembre.

Se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas.

El aviso afecta a Ronda de 00:00 a 15:59 horas, y a Antequera, Sol, Guadalhorce y Axarquía de 08:00 a 18:59 horas.

La probabilidad de que se registren estas lluvias se sitúa entre el 40% y el 70%.

Arranca la semana con lluvias en toda la provincia de Málaga.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por precipitaciones en cuatro comarcas para este lunes 9 de noviembre.

La previsión contempla precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El aviso está vigente inicialmente en Ronda, desde las 00.00 hasta las 15.59 horas. A partir de las 08.00, la alerta se extiende también a Antequera, Sol y Guadalhorce y la Axarquía, donde permanecerá activa hasta las 18.59 horas.

La probabilidad de que se produzcan estas precipitaciones se sitúa entre el 40% y el 70%, según la previsión de Aemet.

El nivel amarillo corresponde a un riesgo meteorológico bajo, aunque puede implicar impactos en determinadas actividades o zonas vulnerables.