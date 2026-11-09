Mapa de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con los avisos para este lunes. Aemet

Málaga, en alerta por lluvias este lunes: Aemet activa el aviso amarillo y prevé hasta 60 litros

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LO ESENCIAL Las claves La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en toda la provincia de Málaga este lunes 9 de noviembre. Se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas. El aviso afecta a Ronda de 00:00 a 15:59 horas, y a Antequera, Sol, Guadalhorce y Axarquía de 08:00 a 18:59 horas. La probabilidad de que se registren estas lluvias se sitúa entre el 40% y el 70%.

Arranca la semana con lluvias en toda la provincia de Málaga.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por precipitaciones en cuatro comarcas para este lunes 9 de noviembre.

La previsión contempla precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El aviso está vigente inicialmente en Ronda, desde las 00.00 hasta las 15.59 horas. A partir de las 08.00, la alerta se extiende también a Antequera, Sol y Guadalhorce y la Axarquía, donde permanecerá activa hasta las 18.59 horas.

La probabilidad de que se produzcan estas precipitaciones se sitúa entre el 40% y el 70%, según la previsión de Aemet.

El nivel amarillo corresponde a un riesgo meteorológico bajo, aunque puede implicar impactos en determinadas actividades o zonas vulnerables.