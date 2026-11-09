Fundación Unicaja recauda 27.000 euros con una exposición de arte para ayudar a dos entidades sociales

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LO ESENCIAL Las claves La Fundación Unicaja recauda cerca de 27.000 euros a través de la exposición solidaria 'Y sonó la música. Iconografía musical en el arte'. Los fondos irán destinados íntegramente a la Casa del Sagrado Corazón 'Cotolengo' y a la Asociación por la Igualdad de los Niños Gitanos 'Chavorrillos'. El Cotolengo empleará el dinero en mantener su servicio de acogida temporal, mientras que 'Chavorrillos' financiará programas educativos e inclusión para la infancia gitana. La muestra, celebrada en Málaga, reunió más de un centenar de obras históricas y de artistas destacados como Picasso, Murillo, Romero de Torres o Alberti.

La recaudación de la exposición Y sonó la música. Iconografía musical en el arte ya está en manos de la casa Casa del Sagrado Corazón ‘Cotolengo’ de Málaga y la Asociación por la Igualdad de los Niños Gitanos ‘Chavorrillos’.

La directora de División de Actividades de la Fundación Unicaja, Cristina Rico, ha entregado el donativo con los cerca de 27.000 euros recaudados al director del Cotolengo de Málaga, Patricio Fuentes, y al presidente de la Asociación ‘Chavorrillos’, Francisco Javier Pérez.

El donativo solidario de acceso a la exposición, según ha informado Fundación Unicaja en un comunicado, se destinará íntegramente a la labor social que prestan estas dos entidades malagueñas.

En el caso de la Casa del Sagrado Corazón ‘Cotolengo’ servirá para mantener el servicio de acogida temporal de emergencia a personas sin vivienda ni recursos económicos que viene realizando en Málaga desde el año 1965.

En los últimos 13 años, desde que la Diócesis de Málaga se hizo cargo de la gestión del centro, han pasado por esta casa de acogida más de 510 personas de diversas nacionalidades y en diferentes circunstancias personales (enfermedad grave, desahucio, dependencia urgente, discapacidad grave, sin hogar…).

Por su parte, la Asociación por la Igualdad de los Niños Gitanos ‘Chavorrillos’ destinará la recaudación a su labor de defensa de los derechos de la infancia y la juventud gitana a través de la formación integral y la difusión de los valores culturales del pueblo gitano.

Desde su creación en el año 1994, la entidad ha atendido a un total de 600 personas, ofreciéndoles atención educativa y para la prevención del abandono escolar, ocio y actividades socioeducativas (colonias de verano), atención directa a necesidades básicas (alimentación, higiene...) y gestión de becas escolares extraordinarias (B.E.A.R.E.S: Becas de Estudio para Alumnado en Riesgo de Exclusión Social), transporte (bonobús)y material curricular y equipamiento escolar.

Recorrido por la música

El Centro Fundación Unicaja Málaga acogió del pasado 28 de julio al 2 de noviembre la exposición Y sonó la música. Iconografía musical en el arte que exhibió más de un centenar de piezas entre pinturas, esculturas, grabados, fotografías, piezas documentales e instrumentos musicales históricos para explorar la representación y la influencia de la música en la creación artística desde la Edad Media hasta el siglo XX.

La muestra, que también ha ofrecido visitas guiadas y un programa de actividades paralelas con conciertos y conferencias, ha puesto de relieve cómo la música ha sido fuente de inspiración, símbolo de espiritualidad, instrumento de comunicación y reflejo de la vida cotidiana a través de más de un centenar de obras de artistas como Picasso, Murillo, José de Ribera, Alonso Cano, Juan de Roelas, Juan de Valdés Leal, Ramón Bayeu, Enrique Simonet, Julio Romero de Torres, Joaquín Peinado, José Moreno Villa o Rafael Alberti.