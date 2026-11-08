Desvían a Málaga un vuelo entre Bucarest y Gran Canaria por un pasajero conflictivo a bordo

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LO ESENCIAL Las claves Un vuelo entre Bucarest y Gran Canaria tuvo que desviarse de emergencia al aeropuerto de Málaga debido a un pasajero conflictivo a bordo. El pasajero conflictivo se encontraba aparentemente bajo los efectos de drogas o sustancias psicoactivas durante el trayecto. La tripulación avisó al centro de control de Sevilla y solicitó la presencia de la Guardia Civil para su llegada a la pista malagueña. Los controladores aéreos facilitaron una aproximación prioritaria y expresaron su apoyo a las tripulaciones que sufren cada vez más este tipo de situaciones.

Un vuelo que operaba entre Bucarest y la isla de Gran Canaria ha sido desviado al aeropuerto de Málaga debido a la presencia a bordo de un pasajero conflictivo, al parecer bajo los efectos de las drogas.

Así lo han dado a conocer los controladores aéreos en una publicación en su perfil en redes sociales, donde explicaron que la situación se produjo el pasado sábado.

La tripulación del vuelo notificó la situación al centro de control de Sevilla, al que informaron de la necesidad urgente de desviarse al aeródromo malagueño porque llevaban a bordo a un pasajero conflictivo aparentemente bajo los efectos de las sustancias psicoactivas.

Los controladores señalan que se solicitó la presencia de la Guardia Civil para que estuviera presente a la llegada de la aeronave, y que todo fue coordinado con el Aeropuerto de la Costa del Sol de forma que se facilitó el descenso continuado y la aproximación directa a pista con prioridad.

En su publicación, los controladores aéreos trasladan su apoyo a tripulaciones y pasajeros "que cada vez más a menudo deben soportar este tipo de situaciones".