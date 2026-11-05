Una recogida de residuos en el Complejo Ambiental Costa del Sol. Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Occidental

La recogida de papel y cartón se dispara un 16% en la Costa del Sol durante el verano

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LO ESENCIAL Las claves La recogida selectiva de papel y cartón en la Costa del Sol aumentó un 16% en verano, alcanzando las 3.709 toneladas. El municipio de Ojén lideró el incremento de reciclaje de papel y cartón con una subida del 149%, seguido por Benalmádena con un 79%. Los envases ligeros y el vidrio experimentaron un descenso del 7% en comparación con el verano anterior. El Complejo Ambiental gestionó un total de 102.014 toneladas de residuos sólidos urbanos, lo que representa un aumento global del 1,5%.

La Costa del Sol registró una evolución muy positiva en la recuperación selectiva de papel y cartón durante el verano.

En ese periodo se trataron 3.709 toneladas de estos materiales frente a las 3.198 del ejercicio anterior, lo que consolida un incremento del 16%.

Este repunte estuvo liderado principalmente por Ojén, con una espectacular subida del 149%, seguido de cerca por Benalmádena con un 79%. Casares, con un aumento del 20%, y Marbella, con un 7%, también experimentaron avances notables.

En el caso concreto de los envases ligeros, hubo un descenso del 7% hasta las 4.594 toneladas. Lo mismo pasó con el vidrio, con otro 7% menos al sumar 4.838 toneladas.

Las instalaciones del Complejo Ambiental Costa del Sol trataron, en total, 102.014 toneladas de residuos sólidos urbanos, un 1,5% más que en el verano de 2025, con alzas acusadas en Manilva, Casares y Ojén.

La planta es propiedad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y está gestionada por Urbaser.

“Los meses de verano siguen concentrando la mayor actividad turística y un importante aumento de la población flotante, lo que repercute directamente en la generación de residuos. Lo más destacable es que continúa creciendo la recuperación de materiales reciclables, reflejando una mayor implicación ciudadana en la separación de residuos”, asegura el presidente de la Mancomunidad, Félix Romero.