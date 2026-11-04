Mapa con los avisos amarillos por lluvia en Andalucía. Aemet

Aviso amarillo por lluvias en Málaga: la Aemet activa la alerta en la Axarquía

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LO ESENCIAL Las claves La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias en la comarca de la Axarquía. La alerta meteorológica estará activa este miércoles 4 de noviembre entre las 15:00 y las 20:59 horas. Se prevé una acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad entre el 40% y el 70%.

Las lluvias regresan a la provincia de Málaga y, en algunos territorios, lo hacen con fuerza.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles el aviso amarillo por precipitaciones en la comarca de la Axarquía.

El aviso, según la información oficial del organismo estatal, recoge un nivel de peligro bajo y estará vigente entre las 15.00 y las 20.59 horas de este 4 de noviembre.

Durante ese periodo, se esperan precipitaciones que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

La probabilidad de que se produzcan estas lluvias se sitúa entre el 40% y el 70%, según la información del aviso.