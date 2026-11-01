El centro de Málaga recupera la normalidad: comercios abiertos y sin incidentes tras la alerta de 'Blocus'

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LO ESENCIAL Las claves El centro de Málaga ha amanecido este domingo con total normalidad y comercios abiertos tras una noche de Halloween sin altercados. La convocatoria del movimiento 'Blocus', que amenazaba con actos vandálicos y saqueos en redes sociales, acabó desinflándose. Un amplio dispositivo policial blindó las calles de la capital, lo que llevó a varios establecimientos a proteger sus escaparates o adelantar el cierre por prevención. Los comercios han reanudado su actividad habitual sin que se hayan registrado daños materiales ni incidentes destacados.

Tras varios días de preocupación entre los comerciantes por el movimiento 'Blocus', la jornada de Halloween en Málaga ha terminado finalmente sin altercados, y este domingo el centro de la capital ha amanecido con normalidad y comercios abiertos.

El amplio dispositivo de seguridad desplegado en la ciudad y la ausencia de altercados marcaron una noche en la que el movimiento 'Blocus', que había lanzado llamamientos en redes sociales, acabó desinflándose.

La fuerte presencia policial fue una de las imágenes de la jornada, especialmente en el centro de la capital, donde numerosos comercios habían decidido tomar medidas preventivas ante la posibilidad de que se produjeran actos vandálicos o saqueos.

Algunos establecimientos incluso adelantaron su cierre durante la tarde del sábado y otros protegieron sus escaparates ante el temor a posibles daños.

No se han registrado altercados relacionados con los llamamientos de Blocus y la noche ha transcurrido con normalidad, más allá del habitual ambiente de Halloween y del importante despliegue de seguridad.

Este domingo, los comercios del centro han recuperado su actividad habitual después de una jornada marcada por la incertidumbre. Los comercios que durante la tarde del sábado cerraron sus puertas antes de lo previsto han vuelto a abrir con normalidad, sin que finalmente se hayan producido daños ni incidentes.