Plaza Mayor aplaza sus actividades de Halloween en Málaga por el accidente de tren en Urda

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LO ESENCIAL Las claves El centro comercial Plaza Mayor pospone sus eventos de Halloween por el accidente de tren en Urda (Toledo). La decisión se suma al luto oficial de tres días decretado por el Gobierno y a las cancelaciones del Ayuntamiento de Málaga. Se mantendrá únicamente la actividad de 'Truco o Trato' para los más pequeños en los locales adheridos. Plaza Mayor anunciará próximamente las nuevas fechas de la programación aplazada a través de sus canales habituales.

Plaza Mayor ha anunciado el aplazamiento de las actividades especiales que había organizado para este fin de semana en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y sus familiares.

El centro comercial, gestionado por Sonae Sierra, ha comunicado este jueves, 29 de octubre, que las propuestas previstas para celebrar Halloween se posponen debido al grave suceso.

La decisión se suma a las cancelaciones anunciadas por el Ayuntamiento de Málaga y a las suspensiones de actividades previstas en distintos municipios de la provincia con motivo de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España.

No obstante, Plaza Mayor mantendrá la iniciativa 'Truco o Trato', que permitirá a los más pequeños participar en esta actividad recorriendo los establecimientos adheridos del centro comercial. De este modo, esta propuesta continuará según lo previsto, a diferencia del resto de la programación especial.

El centro comercial informará en los próximos días de las nuevas fechas en las que se celebrarán las actividades aplazadas. La información se difundirá a través de sus canales habituales de comunicación.

Desde Plaza Mayor también han trasladado su más sentido pésame a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario y han expresado su apoyo y cercanía a todas las personas afectadas por el suceso.