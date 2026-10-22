A 154 km/h por una vía de 50 o a 218 por una de 120: la Guardia Civil investiga a 6 conductores en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves La Guardia Civil investiga a seis conductores (cuatro turismos y dos motos) en Málaga por delitos contra la seguridad vial tras ser captados cometidos excesos graves de velocidad. Entre los casos detectados destaca un coche que circulaba a 218 km/h en un tramo de 120 km/h y otro que fue cazado a 154 km/h en una vía limitada a solo 50 km/h. Todos los conductores investigados superaron el límite de velocidad en más de 80 km/h, por lo que incurren en un delito tipificado en el Código Penal. Los implicados se enfrentan a penas de prisión de 3 a 6 meses, trabajos comunitarios y la retirada del carné de conducir entre uno y cuatro años.

La Guardia Civil ha investigado a seis conductores en las carreteras de la provincia de Málaga por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad vial por exceso de velocidad. Los casos se han detectado durante las últimas semanas, dentro del plan de vigilancia especial para la prevención de siniestros viales que el Subsector de Tráfico del instituto armado ha desplegado en las vías malagueñas.

Del total, cuatro conductores iban al volante de un turismo y los otros dos circulaban en motocicleta, según ha informado este jueves la Comandancia de Málaga.

Los agentes los captaron con el cinemómetro instalado en un vehículo oficial, en los distintos puntos de control de velocidad que establecieron por la provincia. La velocidad más alta registrada fue de 218 km/h en una carretera limitada a 120 km/h, casi 100 km/h por encima del máximo.

El caso más llamativo en proporción es el de un conductor que circulaba a 154 km/h por un tramo de vía limitado a 50 km/h. Iba a más del triple de lo autorizado.

Las otras mediciones tampoco se quedan atrás. En una carretera con un límite de 70 km/h, los guardias civiles llegaron a registrar 175 km/h, dos veces y media lo permitido. En otra vía limitada a 80 km/h, el radar marcó hasta 173 km/h, más del doble.

De la multa al delito

El Código Penal castiga como delito circular a una velocidad superior en 60 km/h a la permitida en vía urbana o en 80 km/h en vía interurbana. Todas las velocidades difundidas por la Guardia Civil superan el límite de su tramo en más de 80 km/h.

Los 6 investigados se enfrentan a penas de prisión de 3 a 6 meses, a una multa de 6 a 12 meses o a trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. A cualquiera de ellas se suma la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante más de 1 año y hasta 4 años.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recuerda que el exceso de velocidad “reduce drásticamente el tiempo de reacción, incrementa la distancia de frenado y multiplica la gravedad de los accidentes”. El cuerpo advierte además de que conducir por encima de los límites aumenta de forma exponencial el riesgo de muerte o de lesiones graves.