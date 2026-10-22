José Félix Pérez, consultor inmobiliario: "El 95% de las viviendas en alquiler en Málaga pertenecen a particulares"

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LO ESENCIAL Las claves El 95% de las viviendas en alquiler en Málaga pertenece a pequeños propietarios particulares con entre uno y tres inmuebles. La inseguridad jurídica y las dudas sobre la normativa llevan a muchos arrendadores a retirar sus pisos del mercado o ponerlos a la venta. La falta de oferta genera una fuerte presión en el mercado, donde una vivienda anunciada en alquiler puede recibir unos 130 interesados. Savills propone diversificar el mercado con modelos como residencias de estudiantes, flex living y senior living para reducir la tensión del alquiler habitual.

El mercado del alquiler en Málaga está condicionado por la falta de oferta y la incertidumbre que, según el sector inmobiliario, afrontan los propietarios a la hora de arrendar sus viviendas. José Félix Pérez Peña, director de Savills Andalucía, asegura que el 95% de los inmuebles destinados al alquiler están en manos de particulares con una, dos o tres viviendas.

El consultor inmobiliario asegura que los grandes tenedores tienen un peso reducido en Málaga, "con aproximadamente 2.000 viviendas", lejos de las cifras de Madrid o Barcelona.

Durante la presentación de las perspectivas inmobiliarias de Málaga para los próximos diez años, Pérez Peña ha señalado que parte de estos propietarios está optando por retirar sus inmuebles del mercado o ponerlos a la venta ante las dudas sobre la aplicación de la normativa y las condiciones de los contratos de arrendamiento.

"Lo que les cuesta un poco entender es que, al no poder tener una capacidad de entender la nueva ley y cómo se va a comportar de cara al inquilino, si va a poder sin pagar, poder contar con su vivienda o no, cómo van a ser las negociaciones o las actualizaciones de los contratos, prefieren no alquilarla o venderla", ha explicado.

El responsable de Savills Andalucía considera que esta situación está contribuyendo a reducir la oferta disponible en un mercado en el que la demanda continúa siendo muy superior al número de viviendas que salen al alquiler.

En su opinión, la posibilidad de vender un inmueble a un precio atractivo también está llevando a algunos propietarios a decantarse por esa alternativa en lugar de mantenerlo arrendado.

Pérez Peña sitúa la inseguridad jurídica entre los factores que, a su juicio, están influyendo en las decisiones de los pequeños propietarios. Según su análisis, las dudas sobre las condiciones que regirán los contratos, las actualizaciones de las rentas y las posibilidades de recuperar una vivienda en determinadas circunstancias hacen que algunos particulares prefieran no asumir los riesgos asociados al alquiler.

La alternativa de la venta gana atractivo en un contexto en el que los precios inmobiliarios han aumentado de forma considerable durante los últimos años. Así, parte de las viviendas que podrían destinarse al alquiler acaba fuera de ese mercado o se incorpora a la oferta de compraventa.

"Es un problema de comprensión y es un problema de facilidades", ha afirmado el directivo, que considera necesario ofrecer más claridad y seguridad a los propietarios para favorecer que las viviendas disponibles permanezcan en el mercado del alquiler.

Esta situación se produce, además, en un momento de fuerte presión de la demanda. Pérez Peña ha señalado que una vivienda anunciada para alquilar puede llegar a recibir alrededor de 130 interesados.

La escasez de oferta dificulta especialmente el acceso a la vivienda a quienes buscan un alquiler habitual, en un mercado donde la demanda se ha diversificado y donde conviven estudiantes, trabajadores que se trasladan a la ciudad, familias y personas que necesitan una solución residencial temporal.

Entre las alternativas que plantea Savills figura el desarrollo de modelos de alojamiento adaptados a necesidades concretas, como las residencias de estudiantes, el flex living y las viviendas para mayores o senior living.

El objetivo es que no todas las necesidades de alojamiento tengan que resolverse mediante el alquiler residencial convencional. Las residencias de estudiantes, por ejemplo, pueden ofrecer servicios específicos a quienes llegan a Málaga para cursar sus estudios, mientras que el flex living permite disponer de una vivienda equipada durante un periodo limitado.

Este último modelo puede resultar útil para personas que se trasladan temporalmente por trabajo, atraviesan una separación o necesitan un alojamiento mientras reforman su vivienda habitual.

Por su parte, el senior living está dirigido a personas mayores que buscan una vivienda independiente con servicios y zonas comunes adaptados a sus necesidades.