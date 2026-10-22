Así le quedó la cabeza a Juan Francisco tras la reconstrucción craneal y ponerle 50 grapas. Cedida

Herido grave un jugador de baloncesto en Málaga tras recibir una dura entrada en un partido: acabó en la UCI

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LO ESENCIAL Las claves Un jugador del CB Equilibrio acabó ingresado en la UCI tras recibir una dura entrada durante un partido de los Juegos Deportivos Municipales en Málaga. El afectado sufrió un impacto en el aire que le provocó una caída inconsciente y una grave fractura de cráneo por la que necesitó intervención quirúrgica y 50 grapas. La víctima ha denunciado los hechos ante la Federación Andaluza de Baloncesto y el Ayuntamiento de Málaga, solicitando sanciones e investigación a los árbitros y al agresor. La defensa del lesionado ha pedido la suspensión cautelar del jugador agresor y el aplazamiento del próximo encuentro de su equipo.

Juan Francisco L. M. fue este pasado 3 de octubre a jugar un partido de baloncesto en Málaga con su equipo, el CB Equilibrio, al pabellón José Paterna de El Palo dentro de los Juegos Deportivos Municipales.

No pensaba ni por un momento que podía morir. Pero estuvo cerca de ello.

Se enfrentaban al CD Puerta Oscura-Resto Bar Cleopatra y todo iba con cierta normalidad. Había un jugador del Puerta Oscura, M.N.S, que estaba actuando con especial dureza, según indican los jugadores del CB Equilibrio, pero poco más.

El gran susto se produjo cuando quedaban 2 minutos y 56 segundos para terminar el encuentro.

Juan Francisco se disponía a entrar a canasta con una bandeja y M.N.S se dirigió hacia él "sin posibilidades aparentes de disputar legítimamente el balón, mediante una acción cuya fuerza y peligrosidad resultaron manifiestamente desproporcionadas", según reza en la denuncia puesta por los representantes legales de Juan Francisco ante la Federación Andaluza de Baloncesto, el Comité de Competición y el área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, así como a los responsables arbitrales.

Según se expresa en la denuncia y ha sido corroborado por testigos presenciales, mientras iba en el aire para meter la canasta Juan Francisco recibió un fuerte codazo por detrás de M.N.S que le dejó inconsciente.

Cayó desplomado sobre la pista e impactó violentamente con la cabeza en el suelo, abriéndosela por varias partes.

El momento en que Juan Francisco estaba inconsciente en el suelo. Cedida

Según consta en la denuncia, la ambulancia tardó unos 35 minutos en llegar y, mientras tanto, fue atendido por un cirujano veterinario y un enfermero que jugaban cada uno en un equipo.

Juan Francisco fue trasladado al Hospital Regional Universitario de Málaga y esa misma noche fue intervenido de urgencia por el servicio de Neurocirugía.

El informe de Urgencias detalla que tenía una fractura multifragmentaria parietal derecha con hundimiento intracraneal de aproximadamente 12 milímetros; una colección extraaxial compatible con posible hematoma epidural; un hematoma subdural frontal izquierdo; focos contusivos cerebrales y hemorragias subaracnoideas; y focos hemorrágicos que requieren valoración evolutiva por posible lesión axonal difusa.

Le tuvieron que reconstruir el cráneo, le ingresaron en la UCI y le pusieron 50 grapas en la cabeza.

El hospital emitió un parte de lesiones al juzgado y Juan Francisco sigue en fase de recuperación.

Al margen de las "acciones civiles, penales o de cualquier otra naturaleza" que Juan Francisco se plantee realizar o no, sí han solicitado la apertura de actuaciones informativas o disciplinarias para esclarecer los hechos.

Reclaman que se investigue la actuación del jugador M.N.S. tanto en esta acción como en otras anteriores, la actuación del equipo arbitral y que se adopten las "medidas disciplinarias, correctoras o preventivas conforme a la normativa aplicable, incluidas, en su caso, las sanciones correspondientes al jugador, a los responsables técnicos o al equipo arbitral si se acreditan infracciones".

Por otra parte, la defensa de Juan Francisco solicita como medida cautelar la suspensión de la participación de M.N.S en próximos partidos y el aplazamiento del partido entre el Ciudad de Melilla y el CD Puerta Oscura que está previsto para este fin de semana.