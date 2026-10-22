Desmantelan dos talleres clandestinos en una finca de Coín (Málaga): los agentes los sorprendieron 'in fraganti'

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LO ESENCIAL Las claves La Guardia Civil ha desmantelado dos talleres clandestinos de mecánica y de chapa y pintura que operaban en la misma finca en Coín. Los agentes del SEPRONA sorprendieron a los responsables en plena actividad, con un vehículo dentro de una cabina de pintura en marcha y otro a medio reparar. Los negocios carecían de licencia de apertura, autorizaciones ambientales y registros de autónomos, además de no acreditar la gestión legal de residuos peligrosos. Los agentes han formulado denuncias administrativas que han sido remitidas a los organismos competentes para la apertura de expedientes sancionadores.

Agentes del SEPRONA de la Compañía de la Guardia Civil de Coín han desmantelado 2 talleres clandestinos que operaban en una finca rústica de la localidad. Los dos negocios compartían edificio: uno ocupaba la planta superior y el otro, la de abajo.

Cuando los agentes llegaron, ambos estaban en plena actividad, según ha informado este jueves la Guardia Civil.

En la planta de arriba funcionaba un taller mecánico. Los guardias civiles encontraron allí numerosos vehículos, alguno de ellos a medio reparar, 2 elevadores, maquinaria y herramientas propias del oficio. También había aceites, anticongelantes, filtros usados, neumáticos y una gran cantidad de piezas, tanto usadas como nuevas.

Abajo se dedicaban a la chapa y pintura. Los agentes sorprendieron a una persona dentro de una cabina de pintura en marcha, con un vehículo en su interior al que estaban pintando en ese momento.

En esta planta hallaron además pinturas, disolventes, barnices, envases y otros productos y residuos derivados de la actividad.

Sin licencia

Las comprobaciones de los guardias civiles constataron que las personas vinculadas a los talleres no estaban dadas de alta como trabajadores autónomos por esa actividad.

Los responsables de ambos negocios carecían también de licencia de apertura y de las autorizaciones administrativas y ambientales necesarias.

Tampoco pudieron acreditar que gestionaran correctamente los residuos que generaban, entre ellos aceites usados, filtros, neumáticos y envases contaminados.

Ese es uno de los focos de vigilancia del SEPRONA, que persigue las actividades clandestinas y los posibles daños al medio ambiente derivados de una gestión inadecuada de residuos y sustancias contaminantes.

Por todo ello, los agentes formularon las correspondientes denuncias administrativas y trasladaron los hechos a los organismos competentes. Estos podrán adoptar medidas y, en su caso, abrir los expedientes sancionadores que correspondan.