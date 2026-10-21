Katrin, la alcaldesa del PSOE en Málaga que regaló jamones en Navidad a sus vecinos y dice no a Sánchez y a GH Vip

Tras saltar al foco mediático nacional, la alcaldesa ha revelado que ha recibido ofertas para participar en programas de telerrealidad como Gran Hermano VIP, opción que de momento ha rechazado.

Ortega se hizo popular en 2020 tras sustituir el presupuesto de las luces navideñas por lotes de jamón para los vecinos, una gestión que la llevó a arrasar en los comicios de 2023 con el 88% de los votos.

La regidora se mantendrá en el cargo como no adscrita y ha anunciado que optara a la reelección en las elecciones municipales de mayo al frente de una candidatura independiente.

Katrin Ortega, alcaldesa del municipio malagueño de Parauta, abandona el PSOE junto a dos concejales al asegurar que no se siente representada por el partido ni por Pedro Sánchez.

Parauta es un pequeño pueblo de apenas 270 habitantes en plena Serranía de Ronda en la provincia de Málaga.

No es fácil acceder allí. Muchas carreteras sinuosas en medio de un paraíso vegetal rodeado de castaños. En su interior, calles empedradas, casas encaladas y es considerado uno de los municipios más bonitos de España.

No es habitual que su alcaldesa sea conocida en toda España. Y, además, por dos veces. E incluso podría serlo una tercera si acaba participando en un programa reality como Gran Hermano VIP.

Es Katrin Ortega Márquez. Es de izquierdas desde la cuna. De hecho, su abuelo Salvador Márquez, fue el primer alcalde constitucional del pueblo entre 1979 y 1983. Iba por las filas del PCE.

En las siguientes elecciones repitió como regidor, entre 1983 y 1987, pero ya por el PSOE.

Katrin Ortega, cuando fue elegida alcaldesa de Parauta en 2019. Ayuntamiento de Parauta

En las localidades pequeñas se suele votar más a la persona que a un partido concreto. Pero, en cualquier caso, siempre ha gobernado el PSOE salvo esos primeros cuatro años comunistas.

Katrin Ortega podría romper esa tendencia ya que este martes ha comunicado que abandona el PSOE y participará en las próximas elecciones municipales en mayo con las siglas de un partido independiente.

Pero, ¿por qué se hizo famosa esta mujer? La primera vez fue en 2020, en plena pandemia por el Covid, cuando toda España estaba consternada y enterrando a miles de muertos.

Esa Navidad, sin duda, fue una de las más tristes de la historia de España y Katrin se hizo conocida porque decidió que, en lugar de gastar dinero en poner luces de Navidad en el municipio, iba a emplear ese dinero en regalar jamones, embutidos y vino a los vecinos. 250 lotes, uno por familia. Para que disfrutaran mejor las fiestas.

Ortega había sido concejala entre 2015 y 2019 de Turismo, Cultura o Fiestas. En las elecciones de 2019 encabezó la lista del PSOE y fue elegida alcaldesa con 5 concejales del PSOE y dos del PP.

Regalar jamones en la Navidad de 2020 fue, sin duda, un punto extra para ella de cara a sus vecinos. Tanto que en las elecciones de 2023 arrasó con el 88% de los votos. Se llevó los 7 concejales.

La segunda vez ha sido este martes. Ortega ha comunicado que abandona el PSOE, se da de baja del partido liderado por Pedro Sánchez, se mantendrá como alcaldesa hasta mayo como no adscrita y en mayo se presentará de nuevo a alcaldesa de forma independiente.

No se ha ido sola. Los concejales socialistas Juan Jesús Sánchez y Adelaida Becerra se van con ella. Los otros 4 ya eran independientes y habrá que ver qué ocurre en mayo.

Katrin Ortega. EEM

Ortega ha salido en todas las portadas nacionales, pero uno de los primeros medios con los que ha hablado en profundidad ha sido con EL ESPAÑOL de Málaga.

“Sé que estamos acostumbrados a que todos los que somos de un partido político defendamos a nuestro partido aunque haga cosas que no nos gusten", ha dicho Ortega, quien ha reconocido "no sentirse representada" por Pedro Sánchez y el PSOE.

“En mi casa, si mi padre o mi hijo hace algo que no me gusta, lo reconozco y no pasa nada. En la política eso es como muy tabú, tienes que defender a tu partido haga lo que haga, esté mal, bien o regular”, ha añadido esta política malagueña madre de tres hijos.

Ortega confía en convencer a sus vecinos de que la voten en mayo, aunque muchos de ellos sean personas mayores pegados a la papeleta del PSOE desde hace décadas.

“Sigo siendo yo, seguimos siendo los mismos concejales, el mismo equipo. Simplemente nos cambiamos de nombre y ya está, no hay más”, ha expresado ante la polémica surgida.

Una vista de Parauta. EFE/ Jorge Zapata

Y podría ser famosa en toda España por tercera vez. Ortega ha afirmado que la han llamado de programas de reality como Gran Hermano VIP para participar aunque, de momento, desecha esa oportunidad.

Pero eso no quiere decir que no lo acepte más adelante. Sería la tercera vez que Katrin Ortega haría conocido al pequeño pueblo de Parauta tras el regalo de jamones y el plantón a Sánchez. El tiempo dirá.