Dos camiones vuelcan en Vélez-Málaga en apenas un par de horas: los conductores de 20 y 58 años acaban en el hospital

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LO ESENCIAL Las claves Dos accidentes de tráfico independientes en Vélez-Málaga provocan el vuelco de dos camiones en apenas dos horas de diferencia. Los bomberos tuvieron que intervenir para rescatar a los dos conductores, de 20 y 58 años, en ambos sucesos. Uno de los siniestros requirió la excarcelación del herido tras quedar atrapado por las piernas y ha sido calificado como accidente laboral. Ambos heridos han sido trasladados al Hospital Comarcal de la Axarquía para recibir atención médica.

Dos conductores de camiones, de 20 y 58 años, han sido trasladados al hospital de la Axarquía en Málaga este miércoles tras sufrir dos accidentes de tráfico en diferentes puntos del municipio malagueño de Vélez-Málaga, en los que ambos vehículos han volcado y donde ha sido necesaria la intervención de los bomberos para rescatar a los afectados.

El primero de los sucesos ha ocurrido sobre las 12.15 horas en la carretera MA-3116, a la altura del kilómetro 2, donde un camión de unos 3.500 kilos ha chocado contra un muro y ha quedado parcialmente volcado, con el conductor atrapado en el interior, según ha informado el sistema Emergencias 112 Andalucía.

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga han intervenido para liberar al hombre, de 20 años, sin que haya sido necesario excarcelarlo, según han señalado.

Posteriormente, los efectivos han realizado labores preventivas en la zona, mientras que los servicios sanitarios han trasladado al herido al Hospital de la Axarquía.

Por otro lado, el segundo accidente se ha registrado sobre las 14.00 horas en el camino de Torrox, pasado el cruce con la calle Arroyo, donde un camión volquete ha volcado y su conductor, un hombre de 58 años, ha quedado atrapado por las extremidades inferiores.

En este caso ha sido necesaria la excarcelación para liberar al hombre, que ha sido trasladado al Hospital Comarcal de la Axarquía. Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, se trata de un accidente laboral.