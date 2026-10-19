El cartel que anuncia la zona de Bajas Emisiones en el paseo marítimo, junto al puerto. Alba Rosado

Málaga devolverá el dinero de las multas de la ZBE: este es el trámite que hay que hacer

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga devolverá de oficio 1,38 millones de euros correspondientes a 13.600 multas ya cobradas por la ZBE. Para recibir la devolución será necesario aportar un número de cuenta bancaria a través de la sede electrónica o de forma presencial. Las sanciones que se encuentran actualmente en fase de tramitación o apremio quedarán anuladas automáticamente. La decisión responde a una sentencia del TSJA que considera discriminatorio el trato a los vehículos no domiciliados en la capital.

El Ayuntamiento de Málaga ha comunicado este lunes que va a devolver el dinero de las multas impuestas a vehículos por entrar en la Zona de Baja Emisiones (ZBE) sin los permisos necesarios.

La ZBE entró en vigor el 30 de noviembre de 2024, pero durante el primer año era barra libre y podía entrar todo el mundo. Era a modo de prueba y concienciación.

A partir del 30 de noviembre de 2025 comenzó la restricción para aquellos vehículos sin etiqueta medioambiental y no domiciliados en Málaga capital.

En estos once meses el Consistorio ya había cobrado 13.600 multas por un importe de 1,38 millones de euros, según ha indicado el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde.

Por otra parte, se van a anular todas aquellas multas que estaban ahora en fase de tramitación. Obviamente, ahora no se está multando a nadie.

El concejal de Economía y Hacienda Carlos Conde en la rueda de prensa. Ayuntamiento de Málaga

Esta medida es fruto de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que considera que la ZBE establece un trato discriminatorio entre los vehículos domiciliados en la capital y los procedentes de otros municipios.

Desde el Ayuntamiento explican que no van a recurrir este fallo y que hará una nueva regulación. No obstante, destacan que la sentencia se encuentra aún en plazo para interponer recurso de casación ante el Supremo, por lo que, hasta el momento, la sentencia no ha adquirido firmeza. El plazo es de 30 días hábiles desde el pasado 13 de octubre.

Cuando sea firme, el Consistorio, a través de Gestrisam, procederá a la devolución del dinero de las multas ya cobradas.

¿Qué hay que hacer para recuperar el dinero?

El Ayuntamiento indica que la devolución del importe de las multas se hará de oficio, aunque habrá que aportar una cuenta bancaria a través de este enlace que queda habilitado desde este mismo lunes.

También se puede hacer este trámite de forma presencial en cualquiera de las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Málaga (OMAC); en las oficinas de Organismo Autónomo de Gestión Tributaria mediante cita previa (citaprevia@malaga.eu); y en sede electrónica presentando la documentación en el enlace anterior.

Las multas que estén tramitándose se anularán automáticamente sin que el propietario del vehículo tenga que hacer nada, incluyendo aquellos que están en fase de apremio.