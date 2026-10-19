Mapa de avisos de la Aemet de este lunes. Aemet

La Aemet vuelve a activar los avisos por fuertes lluvias en la provincia de Málaga: hasta 20 litros en una hora

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LO ESENCIAL Las claves La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas en toda la provincia de Málaga durante este lunes. Se prevén acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora en la mayoría de zonas y hasta 20 litros en Antequera. Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo en la capital, la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y Ronda. El paso de la tormenta Adam dejó 120 litros por metro cuadrado en tres horas en la capital y más de 50 incidencias gestionadas por el 112.

Las fuertes precipitaciones y las tormentas del fin de semana parecen no tener fin. La semana comenzará pasada por agua y, al igual que los últimos dos días, lo hace con avisos amarillos activos en toda la provincia de Málaga.

Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará avisos por lluvias y tormentas a lo largo de todo el día. El primero arrancará a las 03.00 horas en la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y Málaga capital. El siguiente empezará a las 08.00 horas en la Axarquía y a las 12.00 horas en Ronda.

Los expertos prevén registrar acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora durante toda la jornada.

Por último, en Antequera el aviso empezará a las 14.00 horas y se estima que podrían llegar a registrarse 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En cuanto a los avisos por tormentas, se irán activando al mismo tiempo que el de lluvias y en la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce, la capital y Ronda podrían ir acompañadas de granizo.

Tormenta en El Palo

La intensidad con la que Adam descargó en la capital fue tal que en tan solo tres horas se registraron 120 litros por metro cuadrado, 60 de ellos en una media hora. Además, también se dejó notar en la Axarquía.

Ante la fuerza de las precipitaciones que pillaron a muchos desprevenidos, la Aemet activó el aviso rojo en esta comarca hasta las 3.00 horas y elevó a naranja el resto de avisos en la provincia.

Así, según ha informado el Servicio de Emergencias 112, desde las 00.12 horas han gestionado más de medio centenar de avisos por las fuertes lluvias, la mayoría procedentes de la barriada de El Palo, principalmente por anegaciones de viviendas y calzadas y caída de árboles.

Gran parte de las alertas informaban de que había sótanos de viviendas inundados, calles anegadas de agua y alcantarillas levantadas por la cantidad de agua que estaba cayendo.