Las viviendas que tienen los políticos malagueños: quién acumula más propiedades y quién no declara ninguna

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LO ESENCIAL Las claves Una revisión de las declaraciones de bienes de más de 50 representantes políticos de Málaga revela notables diferencias en su patrimonio inmobiliario, entre grandes propietarios y cargos que no consignan ningún inmueble. Entre los perfiles con más bienes destacan Juanma Moreno, con ocho inmuebles entre viviendas, garajes y parcelas; Ángeles Muñoz, con seis propiedades repartidas entre España y Suecia; y Elías Bendodo, con cuatro viviendas en Málaga. En el extremo opuesto, representantes como Nicolás Sguiglia (Con Málaga), Carmen Casero (PP), Rubén Viruel (PSOE) y Rocío Marín Ortega (Vox) no declaran inmuebles a su nombre en los datos analizados. El informe refleja cómo las propiedades declaradas están influenciadas por adquisiciones directas, pero también por herencias, donaciones, rentas inmobiliarias y participaciones compartidas o en nuda propiedad.

La radiografía de más de medio centenar de cargos públicos revela grandes diferencias en sus bienes inmobiliarios, desde dirigentes con viviendas, locales y fincas repartidos por distintos municipios hasta representantes que no declaran inmuebles a su nombre. Las declaraciones también muestran herencias, participaciones parciales y diferencias en la información disponible.

La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que falleció después de ser desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante décadas, ha vuelto a situar la crisis habitacional en el centro del debate social y político.

Su caso ha reavivado la discusión sobre las dificultades para acceder a un hogar y la protección de las personas vulnerables, en un contexto en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

En paralelo a esa discusión, las declaraciones de bienes de los representantes públicos ofrecen otra perspectiva sobre la relación entre la política y la propiedad inmobiliaria.

Una revisión de la información patrimonial de más de medio centenar de diputados, senadores, parlamentarios andaluces, concejales y alcaldes vinculados a Málaga permite dibujar un mapa con diferencias notables: desde dirigentes que declaran varias viviendas y otros activos hasta cargos que no consignan ningún inmueble a su nombre.

La comparación exige precisiones claras. Las declaraciones corresponden a fechas distintas y no siempre ofrecen el mismo nivel de detalle.

Además, el valor catastral que aparece no equivale al precio de mercado, y la titularidad de una propiedad puede ser completa, compartida o limitada a derechos como la nuda propiedad o el usufructo.

Ángeles Muñoz, Juanma Moreno, Bendodo...

En el ámbito municipal, la declaración de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP) (correspondiente al año 2023), recoge seis referencias inmobiliarias en España y Suecia.

Entre ellas figuran una vivienda en la calle Lagasca de Madrid, con un valor catastral declarado de 211.896 euros; otra en la urbanización La Quinta Hills, en Benahavís, valorada en 124.126 euros; y una residencia en la localidad sueca de Skärhamn, con un valor declarado de 151.200 euros.

A estos bienes se añaden un local comercial en el Centro Plaza de Marbella, la mitad de una nave industrial en el polígono de San Pedro Alcántara y una participación heredada en una vivienda de Monte Biarritz. En este último caso, la titularidad declarada es del 12%.

En el ámbito autonómico, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), declara ocho bienes inmuebles de distinta naturaleza. El inventario incluye un apartamento de 56 metros cuadrados en Madrid, del que posee el 50%; una vivienda en Málaga capital en pleno dominio; otra vivienda en Alcalá de Guadaíra, también con una participación del 50%; y una plaza de garaje.

Su declaración recoge asimismo participaciones del 50% en nuda propiedad procedentes de una herencia familiar sobre un local comercial y otros inmuebles urbanos y rústicos en Cártama.

En el Congreso de los Diputados, Elías Bendodo, coordinador general del PP, declara cuatro viviendas en Málaga adquiridas entre 2000 y 2016, además de una parcela y varias plazas de aparcamiento.

La información disponible también muestra diferencias relevantes dentro de la Corporación municipal de Málaga. En ninguna de las declaraciones de los ediles malagueños se precisa el número de inmuebles ni el tipo de los mismos.

Entre los concejales del PP, Alicia Izquierdo declara bienes inmuebles con un valor catastral agregado de unos 339.823 euros, mientras que Borja Vivas alcanza aproximadamente 297.948 euros.

También en la Casona del Parque, el alcalde, Francisco de la Torre, declara bienes con un valor catastral de 252.751,66 euros, mientras que el actual portavoz del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, lo hace por 136.446,94 euros.

En el grupo municipal de Vox, Yolanda Gómez declara inmuebles con un valor catastral conjunto de unos 127.919 euros.

Viviendas, locales y garajes

Más allá de los nombres más conocidos, las declaraciones del Parlamento andaluz reflejan perfiles patrimoniales muy distintos. El popular Arturo Bernal, quien fuera consejero de Turismo, declara dos viviendas en Málaga, con participaciones del 33% y del 50%, además de otros bienes urbanos vinculados a locales, garajes o espacios de almacenamiento.

La consejera Carolina España, también del PP, declara dos viviendas en Málaga capital cuyos valores catastrales consignados suman más de 304.000 euros. Manuel Cardeña, también del PP, combina viviendas con locales comerciales: su declaración incluye dos casas en Málaga, una de ellas con un valor catastral de 220.889 euros, además de la nuda propiedad de otra vivienda y dos locales.

Víctor Manuel González, por su parte, declara cuatro viviendas en la capital malagueña. La suma de los valores catastrales que figuran en su documentación ronda los 134.323 euros, aunque tres de las cuatro propiedades aparecen con una participación del 50%.

En las filas socialistas también aparecen declaraciones con más de un inmueble. La diputada nacional María Isabel Pérez declara tres viviendas —dos en pleno dominio y una al 50%— y cinco plazas de garaje, con participaciones distintas según el bien.

José Aurelio Aguilar Román, actual secretario general del PSOE en la provincia y parlamentario andaluz, declara dos viviendas: una con una titularidad del 80% y otra al 50%. Patricia Alba, por su parte, incluye una vivienda con un valor catastral de 107.620 euros y otro inmueble valorado en 16.346 euros.

Las rentas inmobiliarias, otra pista

Algunas declaraciones recogen, además, ingresos relacionados con bienes inmobiliarios. El diputado socialista Ignacio López Cano consigna 11.050 euros en el apartado correspondiente a rentas inmobiliarias. Su declaración recoge también la adquisición de dos viviendas en Málaga capital, en octubre de 2023 y mayo de 2024.

Algo parecido ocurre con la popular Isabel Gema Pérez, quien declara 2.100 euros vinculados a rentas inmobiliarias, mientras que Cristóbal Garre (PP) consigna 18.000 euros.

En el otro extremo de la radiografía figuran representantes que no consignan propiedades inmobiliarias en los apartados examinados. Entre ellos se encuentran el parlamentario andaluz Luis Rodrigo Serrano, de Adelante Andalucía; la diputada autonómica de Vox Rocío Marín Ortega; y la diputada popular Jessica Trujillo Pérez.

En el Ayuntamiento de Málaga, la concejala del PP Carmen Casero y el edil socialista Rubén Viruel tampoco declaran inmuebles en la información utilizada para esta comparación. El portavoz de Con Málaga Nicolás Sguiglia figura igualmente entre los cargos sin propiedades consignadas en los datos revisados.

Una parte de las declaraciones refleja que el patrimonio inmobiliario no se forma únicamente mediante adquisiciones directas. Las herencias, las donaciones, los regímenes matrimoniales y las participaciones compartidas aparecen en los documentos y condicionan la forma de interpretar cada bien.

El senador popular Ángel González declara derechos sobre una vivienda y un garaje en Antequera con porcentajes minoritarios: un 16,66% de propiedad y un 8,33% de nuda propiedad, según los bienes descritos en su declaración.

También la declaración de Sandra Jesús Extremera, del PP, combina viviendas, otros bienes urbanos y propiedades rústicas en Málaga con situaciones de titularidad diversas, incluidas participaciones vinculadas a herencias o al régimen conyugal.