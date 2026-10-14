Josele Aguilar con varios de los candidatos del PSOE en Málaga. PSOE

José Bernal será el número 1 del PSOE por Málaga al Congreso en las elecciones del 29 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves José Bernal encabeza la lista del PSOE de Málaga al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 29 de noviembre. Javier García León lidera la candidatura socialista malagueña al Senado. La lista al Congreso se completa en sus primeros puestos con Desirée Cortés (2), Javier Salas (3), Mari Nieves Ramírez (4) y Alberto Jimena (5). Las candidaturas han sido aprobadas por el Comité Provincial y están a la espera del visto bueno definitivo del Comité Federal del PSOE.

Ya se conocen los candidatos del PSOE de Málaga para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El Comité Provincial ha aprobado este miércoles las listas, aunque el Comité Federal deberá dar aún el visto bueno.

José Bernal, secretario de Organización del PSOE de Málaga, diputado provincial y concejal en Marbella, José Bernal, irá de número 1 al Congreso.

El exdiputado provincial y ex portavoz socialista en Fuengirola, Javier García León, será el número uno al Senado. Las candidaturas deberán ser aprobadas definitivamente por el Comité Federal del PSOE.

En el número dos de la candidatura al Congreso figura la vicesecretaria general del PSOE de Málaga, diputada provincial y primera teniente de alcalde de Álora, Desirée Cortés; en el número tres, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; en el cuatro, la vicesecretaria general del PSOE de Málaga, diputada nacional y concejala en Torrox, Mari Nieves Ramírez; y en el cinco, el secretario general de Juventudes Socialistas de Málaga, Alberto Jimena.

El secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, ha reivindicado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia, destacando "la revalorización de las pensiones de más de 290.000 malagueños, las subidas del salario mínimo que han beneficiado a unas 80.000 personas y proyectos estratégicos como la ampliación del aeropuerto o el centro de investigación IMEC".

Estas son las candidaturas:

CANDIDATURA DEL PSOE DE MÁLAGA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1. José Bernal Gutiérrez

2. Desirée Cortés Rodríguez

3. Javier Salas Ruiz

4. Mari Nieves Ramírez Moreno

5. Alberto Jimena Gallardo

6. Yolanda Florido Maldonado

7. David Sánchez Muñoz

8. María Cristina Márquez García

9. José María Domínguez Pérez

10. Yolanda González Díaz

11. Francisco José Arias Galán

Suplentes

1. Juana Ruiz Rodríguez

2. José María Guzmán Hermoso

3. Ana Recio Martínez

CANDIDATURA DEL PSOE DE MÁLAGA AL SENADO

1. Javier García León

- Suplente 1. Carmen Gómez Díaz

- Suplente 2. José Luis Escobar Pacheco

2. María del Rosario Gómez Fernández

- Suplente 1. Mario Torres Gámez

- Suplente 2. Gema Frías Luque

3. José Damián Ruiz Sinoga

- Suplente 1. Estefanía Martín Palop

- Suplente 2. Salvador Aguilar Díaz