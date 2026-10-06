El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. Alex Zea - Europapress

Patricia Navarro despeja la duda sobre Elías Bendodo: "es seguro" que será el cabeza de lista del PP de Málaga al Congreso

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LO ESENCIAL Las claves Patricia Navarro confirma que Elías Bendodo será el cabeza de lista del PP de Málaga al Congreso en las próximas elecciones. Bendodo ya lideró la candidatura de los populares malagueños en las elecciones generales de 2023. La presidenta provincial señala que aún quedan dos semanas para cerrar la composición completa de la lista electoral. El PP aplaza sus procesos congresuales internos para centrarse en la campaña y en la convocatoria electoral.

Si el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, será el cabeza de lista al Congreso por el PP Málaga en las próximas elecciones es una pregunta que muchos se hacen y que la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha respondido que "eso es seguro".

Así lo ha señalado Navarro en rueda de prensa donde ha sido preguntada respecto a Bendodo, que ya encabezó la lista de los 'populares' malagueños en las elecciones generales de 2023; y también por la configuración de toda la candidatura, sobre lo que ha dicho que tienen "dos semanas todavía por delante".

Asimismo, ha apuntado que dada la circunstancia "extraordinaria que se sobrepone a cualquier otra" de la convocatoria de elecciones se ha trasladado a instancias superiores del partido en Andalucía y en Génova el aplazamiento de los procesos congresuales en marcha para renovar los equipos del PP.

"No es el momento de hablar del PP, es el momento de hablar de España. No es el momento de dedicarnos a los cargos, a quien ocupará cada sitio. Es el momento de estar con los malagueños. Es el momento de explicar, aún con más pedagogía, si cabe, de lo que lo hemos hecho en este tiempo qué supone esta convocatoria electoral para el futuro de Málaga, de Andalucía y de España", ha dicho Navarro.

Según ha explicado, se busca que "el partido pueda estar centrado en lo verdaderamente importante que son estas elecciones, que como digo, no son unas elecciones cualquiera sino la gran oportunidad que tenemos en Málaga para reconstituir todo aquello que se ha visto mermado y perjudicado en estos años de Gobierno de Pedro Sánchez, en términos democráticos, de inversiones, de infraestructura".