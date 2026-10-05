Buscan a Sonia, desaparecida desde hace un mes en Alhaurín el Grande: fue madre en junio y sufre problemas de adicción

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LO ESENCIAL Las claves Sonia, de 33 años, lleva un mes desaparecida tras salir el 5 de septiembre de la casa de su madre en Alhaurín el Grande para tomar un café. La joven se fue sin documentación, teléfono ni ropa, con solo 5 euros; su madre recibió ese día un WhatsApp enviado desde otro móvil. La familia ha denunciado la desaparición en el Juzgado de Coín y SOS Desaparecidos la considera una persona vulnerable. Sonia fue madre en junio y atraviesa problemas de adicción y depresión; sus familiares piden información al 112 o a SOS Desaparecidos.

Un mes lleva Inma sin saber nada de su hija Sonia. La chica tiene 33 años y lleva un mes en paradero desconocido en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande. El pasado 5 de septiembre, siempre según el relato de su madre, salió de la casa de campo en la que vive Inma para tomar un café en un bar situado algo más arriba del camino. Nunca volvió.

Su familia ha difundido un cartel en redes sociales con la esperanza de que alguien pueda aportar cualquier dato sobre su paradero. Su madre recuerda que "Sonia nunca ha estado tanto tiempo sin contactar conmigo".

Ese mismo día recibió un mensaje de WhatsApp de su hija enviado desde un teléfono que no era el suyo, algo que le preocupa. "Me mandó un WhatsApp de otro móvil y me dijo que venía para acá, y ya nunca llegó". La madre sitúa su marcha de la vivienda entre el mediodía y las 17.00, aproximadamente.

Sonia se fue con lo puesto. No se llevó ropa, ni documentación, ni su teléfono móvil. Su madre asegura que "llevaba 5 euros nada más". El día de su desaparición vestía un pantalón vaquero, una camiseta negra de tirantes y unas zapatillas deportivas negras.

La familia presentó la denuncia por su desaparición en el Juzgado de Coín. La asociación SOS Desaparecidos se ha hecho eco del caso y la ha catalogado como persona vulnerable, ya que su situación no es del todo sencilla.

Inma reconoce que su hija "estaba en un mal momento", una depresión profunda. El pasado 24 de junio, Sonia fue madre, pero por su situación personal, sufre problemas de adicción, la niña quedó en manos de servicios sociales.

Ella describe a la joven como una persona muy sociable, que habla con todo el mundo, un rasgo que lleva a la familia a pensar que, de encontrarse por la zona, alguien ha podido cruzarse con ella o conversar con ella en este último mes.

En los comentarios a la publicación del cartel en Facebook, algunos usuarios aseguran haberla visto por el pueblo acompañada de un varón y consumiendo estupefacientes junto a un coche blanco, pero estos testimonios anónimos no han podido ser confirmados. Inma reconoce que la joven sí que padecía un evidente problema con las drogas.

La madre ha salido a buscarla por el pueblo y ha preguntado a los que la conocían, pero nadie dice nada de su hija. Para ella, el silencio de su hija durante tantas semanas no tiene explicación. Inma insiste en que "tanto tiempo no está sin comunicarse conmigo, ni con sus hermanas, ni con su padre, ni con su abuela, que es mayor y tiene 90 años". "He preguntado a su padre si ha ido a su casa y tampoco ha ido. Nosotros somos separados", declara.

La familia pide a cualquier persona que pueda tener información sobre Sonia que contacte cuanto antes con el 112 o con SOS Desaparecidos.