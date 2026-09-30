Málaga dispara un 26% su producción de cítricos: prevé recoger más de 103.000 toneladas en esta campaña

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LO ESENCIAL Las claves La provincia de Málaga prevé recoger 103.452 toneladas de cítricos en la campaña 2026-2027, un 26,3% más que la anterior. El aumento de producción en Málaga dobla la media andaluza, aunque la provincia sigue lejos de Sevilla y Huelva, que suman más de 1,4 millones de toneladas. Andalucía alcanzará las 2,11 millones de toneladas de cítricos, con un incremento del 12,7% respecto a la campaña anterior. La campaña generará unos 4,4 millones de jornales en Andalucía, de los cuales 2,5 millones serán solo para la recolección.

Los naranjos y limoneros malagueños llegan a la nueva campaña con una de las subidas más fuertes de producción de Andalucía, según un estudio elaborado por el Gobierno andaluz para la campaña 2026-2027.

Los datos de la Junta sostienen que en la provincia de Málaga se recogerán 103.452 toneladas de cítricos, cifra que supera en un 26,3% la producción de la campaña anterior.

Este ritmo de producción dobla el de la media andaluza y solo lo superan Granada (+148%) y Córdoba (+32,5%).

Eso sí, ese avance no cambia el mapa, puesto que Málaga sigue siendo un actor secundario en una comunidad que concentra casi el 37% de los cítricos de España y cuya producción se decide en Sevilla y Huelva, que suman más de 1,4 millones de toneladas.

Más de 2 millones de toneladas en Andalucía

Las estimaciones para la producción a nivel regional ascienden hasta las 2,11 millones de toneladas en esta campaña en la que se han cultivado 89.274 hectáreas.

El volumen de frutas estimado supondría un aumento del 12,7% respecto a la producción andaluza de 2025-2026 y un incremento del 5,4% en comparación con la media de las últimas cuatro campañas.

Cabe señalar que las cifras varían en función de las variedades de cítricos. Por ejemplo, en la región destacan las naranjas dulces con el 67% del total. Concretamente, se espera recolectar 1,4 millones de toneladas que supondrían un aumento del 12,4% respecto a la campaña anterior.

En el caso de las mandarinas, que concentrarían el 26% con cerca de 557.000 toneladas, se espera una subida del 12,2%.

Tras estas frutas se encuentran otras como los limones con 87.000 toneladas, que suponen el 4% de la producción total de cítricos y experimentan un aumento del 18,5%.

Los pomelos y otros cítricos, por su parte, rondarían las 50.800 toneladas que suponen el 2% del total andaluz previsto para 2026-2027.

En cuanto a empleo generado, el secretario general ha apuntado que se prevé que la campaña de cítricos tenga asociados alrededor de 4,4 millones de jornales en toda la comunidad autónoma andaluza. De ellos, 2,5 millones de jornales se corresponderían con tareas de recolección de cítricos en el campo.

Toneladas por provincias

Por provincias, el aforo de Andalucía elaborado por la Consejería de Agricultura contempla para 2026-2027 un total de 192.778 toneladas en Almería, cantidad que supone un aumento del 2,2% respecto a la campaña anterior.

En el caso de Cádiz, se estima una producción de 42.881 toneladas aumentando casi un 25%; y en Córdoba se prevé recoger 342.677 toneladas, que reflejan un aumento del 32,8%.

Por otro lado, el estudio apunta a que Granada producirá 13.132 toneladas, dato que supone más del doble de la campaña anterior en la que se obtuvieron en este territorio 5.296 toneladas de cítricos (+148%).

En Huelva se prevé recolectar 541.426 toneladas de cítricos con un aumento del 4,2%; y en Málaga se estima que la producción alcanzará las 103.452 toneladas (26,3% más).

Por último, el aforo apunta en Sevilla a la recolección de 877.803 toneladas de cítricos en esta campaña (11,4% más).

A nivel nacional, las estimaciones sobre la producción de cítricos andaluces esta campaña apuntan a que esta región concentrará casi el 37% del total previsto en España.

Por variedades, el aforo contempla que la Comunidad Autónoma andaluza podría producir el 50,5% de las naranjas de toda España; el 30,7% de las mandarinas; el 8,8% de los limones y el 35,2% de los pomelos en esta campaña.