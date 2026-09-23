PP y Vox cargan contra Marlaska por la violencia en Málaga: "La ha convertido en la Costa de los Tiroteos"

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Las claves Generado con IA PP y Vox critican al ministro Marlaska por la ola de tiroteos en Málaga relacionados con ajustes de cuentas del narcotráfico. Se han producido dos tiroteos en plena calle en cinco días, con una víctima mortal y otra herida grave. El PP denuncia la eliminación de la unidad OCON-Sur de la Guardia Civil y la falta de recursos policiales en la provincia. Vox acusa a Marlaska de convertir la Costa del Sol en la "Costa de los Tiroteos" y de aumentar la inseguridad en Málaga.

La llegada a Málaga capital de los ajustes de cuentas presuntamente relacionados con organizaciones dedicadas al narcotráfico ha hecho saltar todas las alarmas.

Los dos tiroteos ocurridos en plena calle en apenas cinco días, que se han saldado de momento con una víctima mortal y otra gravemente herida, han hecho que los grupos políticos empiecen a exigir responsabilidades al Gobierno central.

Este es justamente el movimiento formalizado este miércoles por el Partido Popular, cuyo diputado nacional por Málaga, Mario Cortés, ha culpado al presidente, Pedro Sánchez, y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska "por la degradación de la seguridad en la Costa del Sol".

Cortés ha denunciado que Grande-Marlaska desmanteló OCON-Sur (una unidad de élite de la Guardia Civil) en septiembre de 2022 y que, pese a la escalada de la violencia y de la exposición del crimen organizado en el eje litoral mediterráneo, el PSOE votó en contra de su vuelta.

"Exigimos a Sánchez y Marlaska que dejen de mirar para otro lado ante la creciente inseguridad que está experimentando la provincia forzada por su inacción. Es una situación insostenible que evidencia la falta de respuesta del Gobierno ante el avance del crimen organizado y el deterioro de la seguridad en nuestra provincia", ha relatado.

El dirigente popular también ha alertado de que Málaga ya es la primera provincia en incautaciones de armas de guerra por parte de la Policía Nacional y la segunda, tras Cádiz, en el caso de la Guardia Civil,

Además, ha lamentado que el Gobierno mantenga a la provincia con un déficit de medios materiales y de más de 1.200 agentes. "No podemos consentir que Marlaska se siga riendo de los malagueños. Sabe perfectamente lo que está ocurriendo en la Costa del Sol y no hace nada por evitarlo", ha apostillado.

En una línea parecida se han manifestado este miércoles desde Vox. Su también diputada nacional por Málaga, Patricia Rueda, ha señalado directamente al ministro del Interior como el gran "gran culpable" de la "preocupante oleada de tiroteos vinculados al narcotráfico" en la provincia.

"Ha convertido a la Costa del Sol en la Costa de los Tiroteos y a Málaga en la capital del crimen", ha dicho, al tiempo que ha añadido: "Ese es el trágico balance que registra Málaga y que sitúa a la capital rumbo a convertirse en una de las ciudades más peligrosas de España".