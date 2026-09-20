Imagen del coche accidentado en Álora. Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

Dos heridos tras salirse de la vía un coche y caer por un desnivel en Álora

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Las claves Generado con IA Dos personas han resultado heridas tras salirse de la vía un coche en la carretera MA-447, en Álora (Málaga). El vehículo cayó por un desnivel a la altura de Las Mellizas, implicando solo a este coche en el accidente. Bomberos del Consorcio Provincial de Coín intervinieron en el lugar, aunque no hubo personas atrapadas en el interior. Los dos ocupantes heridos fueron trasladados en ambulancia para recibir atención sanitaria.

Dos personas han resultado heridas este domingo después de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía y cayera por un desnivel en la carretera MA-447, a la altura de Las Mellizas, en el término municipal de Álora (Málaga).

El accidente ha movilizado a la dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Coín, que ha intervenido en el lugar del siniestro.

En el accidente se ha visto implicado un único vehículo, que se salió de la carretera y terminó cayendo por un desnivel.

A pesar de la aparatosidad del suceso, no hubo personas atrapadas en el interior del coche.

Los dos ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados hasta las ambulancias para recibir asistencia sanitaria.