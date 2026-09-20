Condenado en Málaga a 12 años tras intentar matar con un hacha a su exnovia: se salvó al saltar de un segundo piso

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Las claves Generado con IA Un joven de 23 años ha sido condenado en Málaga a 12 años y 10 meses de prisión por intentar asesinar a su exnovia de 17 años con un hacha. El ataque ocurrió en marzo de 2023 en Torremolinos, cuando el agresor violó una orden de alejamiento y se coló en la vivienda de la víctima. La joven se salvó tras saltar desde el balcón de un segundo piso, lo que le permitió escapar del agresor. La sentencia incluye los delitos de tentativa de asesinato con alevosía, agravante de parentesco y allanamiento de morada.

El joven de 23 años que intentó asesinar a su exnovia de 17 años con un hacha en marzo de 2023 en Torremolinos (Málaga) y que se salvó gracias a que se precipitó desde el balcón de su casa ha sido condenado por la Audiencia de Málaga a un total de doce años y diez meses de prisión.

En la sentencia se condena al procesado, tras un acuerdo de conformidad, por un delito de tentativa de asesinato con alevosía con la concurrencia de la agravante de parentesco y allanamiento de morada, ya que fue al domicilio de la víctima y se coló hasta que llegó la menor del instituto.

Los hechos se remontan al 28 de marzo de 2023 cuando el acusado, a sabiendas de que incumplía una orden de alejamiento con la víctima, fue hasta el domicilio de la misma y se introdujo desde el patio, por el lavadero que comunica con la cocina de la vivienda y ayudándose de un desagüe.

Cuando llegó la joven, la atacó con un hacha de cocina con intención de acabar con su vida, le asestó un fuerte golpe en la muñeca y otro por la espalda, para seguidamente agarrarla fuertemente por el pelo y continuar con los golpes en la cabeza.

En un momento dado pudo zafarse de su agresor, corrió hacia el balcón, se agarró a la barandilla y cayó desde el balcón de su domicilio (una vivienda en el segundo piso de un edificio residencial de la zona norte de Torremolinos, El Pinillo) a la terraza del bajo, en un toldo que estaba extendido, que amortiguó parcialmente su caída, y finalmente en el suelo, donde fue socorrida por la propietaria de esa vivienda.