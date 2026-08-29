El sindicato de prisiones alerta del riesgo de "sobreocupación" en la cárcel de Archidona por los traslados desde Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA El sindicato ACAIP-UGT alerta del riesgo de sobreocupación en la cárcel de Archidona por los traslados de internos desde Ceuta. Solo dos de los cuatro módulos residenciales de Málaga II están disponibles para alojar con carácter ordinario a los nuevos internos. El sindicato advierte que la sobreocupación afecta a la seguridad, la convivencia interna y la adecuada organización de los reclusos. ACAIP-UGT reclama reforzar la plantilla y revisar la política de traslados, teniendo en cuenta la capacidad real y la necesidad de individualización del tratamiento.

El sindicato de prisiones ACAIP-UGT ha hecho público un comunicado en el que expresa su "preocupación" por el traslado de internos procedentes del Centro Penitenciario de Ceuta al Centro Penitenciario Málaga II en Archidona, en un contexto en el que la población reclusa del centro malagueño lleva meses en aumento constante, según apuntan.

La organización sindical explica que Málaga II dispone actualmente de cuatro módulos residenciales, pero solo dos de ellos están destinados a alojar con carácter ordinario a los internos que llegan a través de estas conducciones. Esto significa, según ACAIP-UGT, que la capacidad real del centro para asumir nuevos ingresos es considerablemente menor de lo que sugiere el número total de módulos disponibles.

El sindicato subraya que la gravedad de la situación se agudiza porque Málaga II funciona todavía como un centro solo "parcialmente abierto", una circunstancia que limita aún más su margen de maniobra ante el incremento sostenido de la población penitenciaria.

Desde ACAIP-UGT insisten en que el problema no se reduce a la disponibilidad de celdas libres, sino que afecta directamente a la posibilidad de garantizar una separación interior adecuada y de organizar correctamente al conjunto de la población reclusa.

El comunicado también pone el foco en los recursos humanos del centro. La organización sindical defiende que cualquier aumento estable en el número de internos debería ir acompañado necesariamente de una ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y de los medios humanos disponibles.

A su juicio, no resulta razonable seguir incrementando la población reclusa sin reforzar al mismo tiempo una plantilla que, según denuncian, ya opera con un margen muy reducido.

ACAIP-UGT alerta de que la sobreocupación tiene un impacto directo sobre la seguridad del centro. La concentración de un mayor número de internos en un espacio limitado incrementa, según el sindicato, la tensión diaria en los módulos de vida ordinaria, favorece la aparición de grupos de control entre los propios reclusos y eleva el riesgo de extorsiones, coacciones y conflictos, lo que deteriora la convivencia interna.

A ello se suma que una alta ocupación, combinada con la apertura limitada de módulos, dificulta la gestión de incompatibilidades entre internos, la atención a circunstancias individuales y la autorización de celdas individuales por motivos médicos o de tratamiento.

El sindicato recuerda que la distribución de la población penitenciaria no debería depender únicamente del nivel de ocupación de los distintos departamentos, sino tener en cuenta también la conflictividad, las incompatibilidades y las circunstancias particulares de cada interno.

Más allá de las cuestiones de seguridad, ACAIP-UGT advierte de que la sobreocupación repercute negativamente en el tratamiento penitenciario y en la individualización de la intervención con los internos, al reducir el tiempo y los recursos disponibles para el seguimiento individual, la participación en programas de reinserción y la toma de decisiones en materia de tratamiento.

ACAIP-UGT ha trasladado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias su petición de que revise la política actual de traslados hacia Málaga II.

El sindicato pide que se tenga en cuenta la capacidad residencial real del centro, su condición de establecimiento parcialmente abierto y las necesidades de separación interior y tratamiento, y no únicamente el número teórico de plazas disponibles sobre el papel.