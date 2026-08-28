Ni Madrid ni Barcelona: Málaga es la ciudad española donde peor se conduce, según un estudio

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga es la ciudad española donde peor se conduce, según un estudio de Carwow basado en datos de la DGT y el INE. La ciudad presenta la mayor siniestralidad del país, con 505 accidentes y 43.533 puntos del carnet retirados por cada 100.000 conductores. Barcelona y Lleida ocupan el segundo y tercer puesto en el ranking de peor conducción, mientras que León lidera como la ciudad más segura. Una encuesta revela que muchos españoles perciben a Madrid como la ciudad más segura, aunque las estadísticas la sitúan entre las peores.

¿Dónde se conduce mejor y peor en España? Esa es la pregunta que ha tratado de responder un nuevo estudio de Carwow, que ha analizado 50 ciudades españolas a partir de datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para elaborar un ranking de seguridad vial.

Para ello, ha cruzado tres indicadores, como son los accidentes de tráfico, la pérdida de puntos del carnet y las infracciones cometidas al volante, todos ellos calculados por cada 100.000 conductores, y ha traducido el resultado en una puntuación sobre 100, donde la nota más alta corresponde a la conducción más segura.

Con una puntuación de 30,92 sobre 100, Málaga ocupa la 50ª y última posición del ranking nacional elaborado por Carwow, por lo que es la ciudad española en la que se registran más problemas al volante.

Uno de los factores que más pesa en este resultado es la siniestralidad: la ciudad registra 505 accidentes por cada 100.000 conductores, la cifra más alta de todas las analizadas en el estudio.

A esto se suma el dato de 43.533 puntos detraídos por cada 100.000 conductores, una cifra muy superior a la de cualquier otra ciudad del ranking, junto con 4.197 infracciones por cada 100.000 conductores.

Según Carwow, estos datos reflejan algunos de los retos asociados a las grandes ciudades y destinos turísticos, donde la elevada movilidad diaria, la concentración de tráfico y el mayor volumen de desplazamientos pueden influir en los indicadores de seguridad vial.

En el segundo puesto de ciudades donde peor se conduce en España está Barcelona, con una puntuación de 33,63 sobre 100, lastrada por 564 accidentes, 8.965 puntos detraídos y 18.786 infracciones por cada 100.000 conductores.

Le sigue Lleida, en el puesto 48, con un 36,33, la ciudad con el mayor número de accidentes de todo el ranking (576 por cada 100.000 conductores). Completa el grupo de las tres peores clasificadas Girona, en el puesto 47, con un 46,93.

Más arriba en esta parte baja de la tabla se sitúan Burgos (puesto 46, con un 47,39, destacando por su elevado número de infracciones: 35.410 por cada 100.000 conductores) y Madrid, en el puesto 45, con un 49,89.

El caso de la capital resulta especialmente llamativo, ya que pese a registrar uno de los volúmenes de accidentes más bajos entre las grandes ciudades (368 por cada 100.000 conductores), acumula un elevado número de infracciones y sanciones por semáforo que lastran su puntuación final.

En el extremo opuesto de la tabla, León lidera el ranking con un 97,44 sobre 100, gracias a la cifra de accidentes más baja del país (139 por cada 100.000 conductores). Le siguen Córdoba, con un 93,14, y Lugo, con un 91,46, ambas también con bajas tasas de siniestralidad y sanciones.

El estudio se completa con una encuesta propia a 1.563 conductores, que revela que los españoles perciben a Madrid como la ciudad más segura para conducir, pese a que las estadísticas la sitúan en la parte baja de la tabla.