Detienen in fraganti a tres personas cuando robaban un establecimiento de madrugada en Málaga

Parte de las herramientas requisadas a los delincuentes. Policía Nacional

Las claves

Las claves Generado con IA Tres personas fueron detenidas in fraganti por la Policía Nacional mientras robaban un comercio en el barrio de Cruz de Humilladero, Málaga. El arresto se produjo tras la llamada de un vecino que alertó y describió a los ladrones y su ruta de huida. Los detenidos utilizaron la técnica de ‘impresioning’ para acceder al local sin forzar la cerradura, y portaban herramientas y un inhibidor de frecuencia. Dos de los tres arrestados, de entre 34 y 45 años, han ingresado en prisión preventiva, según informó la Policía Nacional.

Eran las 2:30 de la mañana de este pasado 25 de agosto y un vecino vio a unos ladrones que estaban intentando entrar en un comercio en el barrio de Cruz de Humilladero en Málaga.

Llamó corriendo a la Policía Nacional y varios agentes de la unidad Gotham, que van de paisano y prestan servicio nocturno, asistieron al lugar.

El vecino les había dicho cómo iban vestidos y por dónde intentaban huir, por lo que los agentes lograron detenerlos en una calle adyacente.

Uno de los arrestados, al ver a la Policía, tiró una bolsa que llevaba con cosas que acababan de robar y con herramientas.

Según ha informado la Policía Nacional, los tres supuestos ladrones tienen entre 34 y 45 años y dos están ya en prisión preventiva.

Entraron en el comercio, especializado en servicios técnicos, con la técnica llamada ‘impresioning’, que consiste en obtener un molde o calco físico de la combinación interna de los pistones para crear una llave idéntica sin necesidad de tener la original, todo ello sin dejar rastro visible de forzamiento.

Los agentes les encontraron numerosas herramientas para poder emplear este método que llevaban encima y también en su coche, que estaba aparcado cerca.

De hecho, hallaron destornilladores, palanquetas e incluso un inhibidor de frecuencia muy potente.

Al comprobar las cámaras de vigilancia del negocio se observaba claramente cómo los presuntos delincuentes entraban al local.