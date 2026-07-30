Rescatan a un conductor atrapado tras un accidente entre un turismo y un camión en la A-357, en Casarabonela

Las claves

Las claves Generado con IA Un conductor quedó atrapado tras un accidente entre un turismo y un camión en la A-357, en Casarabonela. El rescate fue realizado por los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga entre las 22:30 y las 23:40 horas. El conductor fue liberado por la puerta trasera del vehículo y posteriormente atendido por los servicios sanitarios.

Los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga (CPB) rescataron en la noche de este miércoles al conductor de un turismo que había quedado atrapado en el interior de su vehículo tras sufrir un accidente de tráfico con un camión en la carretera A-357, a su paso por el término municipal de Casarabonela.

La intervención se desarrolló entre las 22.30 y las 23.40 horas y fue llevada a cabo por efectivos del parque de bomberos de Coín, desplazados hasta el kilómetro 32 de la vía tras recibir el aviso del siniestro.

Por causas que no han trascendido, un turismo y un camión colisionaron en este punto de la carretera, quedando el conductor del coche atrapado en el habitáculo.

A su llegada, los bomberos procedieron a liberar al ocupante del vehículo, al que extrajeron por la puerta trasera del turismo para evitar agravar sus posibles lesiones. Una vez fuera del coche, fue inmovilizado sobre una camilla y puesto a disposición de los servicios sanitarios para su valoración y atención médica.