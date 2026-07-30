La Junta cambia cuatro de sus caras más conocidas en Málaga: releva a Bautista, Víquez, Sarabia y Fernández Tapia

Los nuevos delegados de la Junta de Andalucía en Málaga. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha renovado a los titulares de cuatro delegaciones clave en Málaga tras las elecciones autonómicas. Carlos Bautista, José Antonio Víquez, Ruth Sarabia y Fernando Fernández Tapia han sido relevados de sus cargos en Sanidad, Sostenibilidad Ambiental, Servicios Sociales y Agricultura. El nuevo decreto redistribuye competencias y fija diez delegaciones territoriales en Málaga, incluyendo áreas como Empleo, Tecnología, Turismo y Justicia. Lucía Yeves Leal asume Sanidad y Consumo, y Gemma del Corral Parra lidera Sostenibilidad y Medio Ambiente, marcando dos de los cambios más relevantes.

La Junta de Andalucía completa la reorganización de su estructura territorial en Málaga tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo.

Y lo hace con cambios relevantes. Ni Carlos Bautista ni José Antonio Víquez ni Ruth Sarabia ni Fernando Fernández Tapia se mantienen al frente de las Delegaciones de Sanidad, Sostenibilidad Ambiental, Servicios Sociales y Agricultura, respectivamente. A estos hay que sumar la salida de Teresa Pardo, en Justicia.

Así se desprende del acuerdo adoptado este jueves por el Consejo de Gobierno, que ha dado luz verde al decreto por el que se establece la nueva organización territorial de la Administración autonómica en las ocho provincias andaluzas.

El decreto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), adapta la estructura provincial a la remodelación del Ejecutivo andaluz y fija un total de diez delegaciones territoriales en cada provincia, con una nueva distribución de competencias.

Uno de los cambios más relevantes afecta al área de Sanidad y Consumo, donde Lucía Yeves Leal releva a Carlos Bautista, uno de los delegados con mayor proyección pública durante los últimos años.

Bautista ha estado al frente de una de las delegaciones con mayor peso en la provincia, marcada por la gestión de la sanidad pública malagueña, las obras del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza, la planificación de infraestructuras sanitarias y la evolución de las listas de espera, entre otros asuntos.

El segundo relevo de mayor trascendencia se produce en la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, donde Gemma del Corral Parra sustituye a José Antonio Víquez. Tampoco repiten Ruth Sarabia en Servicios Sociales y Fernando Fernández Tapia, en Agricultura.

Una nueva distribución de competencias

La reorganización no sólo implica cambios de responsables, sino también una redistribución de áreas para adaptarlas a la nueva estructura del Gobierno andaluz.

Entre las principales novedades figura la creación de una delegación que agrupa Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo con las nuevas competencias de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, así como otra que integra Economía, Hacienda y Fondos Europeos con Universidad, Industria, Energía e Innovación.

Asimismo, Turismo pasa a compartir delegación con Justicia, Desregulación y Administración Local, mientras que Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio se unifica con Fomento y Movilidad.

Tras la aprobación del decreto, las diez delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía en Málaga quedan configuradas de la siguiente manera:

Sanidad y Consumo: Lucía Yeves Leal.

Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local: Belén Rubio Gómez.

Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y Universidad, Industria, Energía e Innovación: Antonio Jesús García Acedo.

Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural: Laura Soto García.

Educación: Miguel Briones Artacho.

Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; e Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública: Carmen Sánchez Sierra.

Servicios Sociales, Familias e Igualdad: Laura Valle Carmona.

Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; y Fomento y Movilidad: María Rosa Morales Serrano.

Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte: Carlos García Giménez.

Sostenibilidad y Medio Ambiente: Gemma del Corral Parra.

Con esta reorganización, la Junta culmina la adaptación de su estructura territorial a la nueva composición del Gobierno andaluz, manteniendo el modelo de diez delegaciones provinciales pero con un nuevo reparto de competencias y dos relevos de especial relevancia en Málaga, al frente de las áreas de Sanidad y de Sostenibilidad y Medio Ambiente.