Hallan un cuarto cadáver en la costa occidental de Málaga en apenas dos días

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Las claves Generado con IA Salvamento Marítimo ha recuperado un cuarto cadáver frente al Puerto de la Duquesa, en Manilva, en solo dos días. Las primeras investigaciones indican que la víctima era un hombre de entre 20 y 25 años, vestido con neopreno, bañador y una aleta. En total, se han hallado cuatro cuerpos esta semana en la costa occidental de Málaga, con otros tres localizados el martes cerca de Estepona y Manilva. Las autoridades investigan si los fallecidos son migrantes que intentaban llegar a Ceuta por mar y fueron arrastrados por las corrientes hasta la costa malagueña.

La costa occidental de la provincia de Málaga ha vuelto a ser escenario de un macabro hallazgo. Salvamento Marítimo ha recuperado este miércoles el cadáver de una persona frente al Puerto de la Duquesa, en el término municipal de Manilva, elevando a cuatro los cuerpos localizados en apenas dos días en este litoral.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, el cuerpo fue avistado por la tripulación de un velero que navegaba por la zona, cuyos ocupantes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Una patrullera de Salvamento Marítimo se desplazó hasta el lugar y procedió a recuperar el cadáver.

Las primeras investigaciones apuntan a que podría tratarse de un hombre de entre 20 y 25 años. Vestía un neopreno, un bañador y llevaba una aleta, elementos que, junto a las primeras inspecciones realizadas, apuntan a una muerte por sumersión.

Cuatro cadáveres en apenas dos días

Con este hallazgo, ya son cuatro los cuerpos recuperados esta semana en la costa occidental de Málaga.

Este martes fueron localizados otros tres cadáveres: uno a 22 millas al este de Estepona, otro en una mejillonera situada frente a este municipio y un tercero cerca de Manilva.

Las autoridades investigan si todos los hallazgos guardan relación y si corresponden a migrantes que habrían intentado alcanzar Ceuta por mar y cuyos cuerpos habrían sido posteriormente arrastrados por las corrientes hasta el litoral malagueño.

Por el momento, las investigaciones continúan abiertas para confirmar la identidad de las víctimas y esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos.