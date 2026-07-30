Un fallo en la cimentación obliga al Gobierno a invertir 2,54 millones en un puente de la MA-20 de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Ministerio de Transportes ha licitado por 2,54 millones de euros las obras para reparar y ampliar el puente del ramal MA-21 con la MA-20 en Málaga tras detectarse fallos en la cimentación. Las inspecciones técnicas han revelado una pérdida de capacidad resistente en los pilotes del estribo 2, lo que ha provocado movimientos y deformaciones en el puente. La solución incluye construir un vano adicional, recalzar la cimentación, sustituir el estribo afectado y renovar los apoyos y sistemas de contención para devolver la estabilidad estructural. La actuación se enmarca en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, buscando garantizar la seguridad y el servicio en las infraestructuras viarias.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación por 2,54 millones de euros (IVA incluido) las obras para reparar y ampliar la estructura del ramal que enlaza la MA-21 con la MA-20, en sentido Barcelona, después de que las inspecciones técnicas detectaran problemas estructurales en sus cimentaciones que han provocado asientos y deformaciones en el puente.

La actuación se desarrollará sobre el enlace situado en el punto kilométrico 5,560 de la MA-20, en el término municipal de Málaga, uno de los accesos que conecta la autovía de circunvalación con la MA-21, principal vía de acceso al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y a la zona oeste de la capital.

Según ha explicado el Ministerio, los estudios realizados han constatado una pérdida de capacidad resistente en los pilotes del estribo 2, lo que ha originado movimientos en la estructura y obligado a diseñar una intervención de mayor alcance para garantizar la estabilidad del puente.

Un nuevo vano

La solución elegida pasa por reducir las cargas que soporta la cimentación afectada y ampliar la estructura mediante la construcción de un vano adicional tras el actual estribo 2.

Con esta actuación se pretende eliminar completamente los asientos detectados tanto en la cimentación de la pila 2 como en el estribo 2, devolviendo la estabilidad estructural al conjunto del enlace.

Para ello será necesario ejecutar una compleja intervención que incluirá la retirada de los rellenos existentes en el acceso al estribo, el recalce de la cimentación de la pila 2, la construcción de una nueva cimentación pilotada, la demolición del actual estribo 2 y el levantamiento de una nueva pila y un nuevo estribo sobre los que apoyará el tablero ampliado.

Las obras también contemplan la construcción del nuevo vano, así como la sustitución de los aparatos de apoyo del puente, próximos al final de su vida útil, y la renovación del sistema de contención una vez finalizada la ampliación.

Un puente de 85 metros

La estructura sobre la que se actuará tiene una longitud total de 85 metros, distribuidos actualmente en tres vanos de 21,25, 42,50 y 21,25 metros, respectivamente, con un trazado curvo en planta.

El tablero está formado por una estructura mixta de acero y hormigón, mientras que las pilas son de hormigón armado y descansan sobre cimentaciones mediante pilotes de gran diámetro.

La ampliación permitirá redistribuir las cargas de la estructura y mejorar su comportamiento frente a los problemas detectados en la cimentación.

La intervención forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, destinado a preservar las condiciones de seguridad y servicio de las infraestructuras viarias dependientes del Estado.