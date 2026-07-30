Desarticulada en Málaga una red que explotaba a mujeres nicaragüenses como cuidadoras de mayores

Vídeo de una de las intervenciones de la Policía Nacional contra la trata de blancas.

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado en Almargen (Málaga) una red que explotaba laboralmente a mujeres nicaragüenses como cuidadoras de mayores. La organización criminal captaba a sus víctimas en Nicaragua con falsas ofertas de empleo, obligándolas a trabajar sin contrato, descansos ni vacaciones y por salarios precarios. Las mujeres eran forzadas a pagar 200 euros diarios por alojamiento y a asumir deudas de hasta 5.000 euros, que aumentaban si intentaban abandonar el trabajo. En la operación han sido detenidas siete personas, dos de las cuales han ingresado en prisión provisional, y se han identificado 11 víctimas.

La Policía Nacional ha desarticulado en la localidad malagueña de Almargen una organización criminal presuntamente dedicada a la trata y explotación laboral de mujeres migrantes procedentes de Nicaragua, a las que captaba con falsas ofertas de empleo para trabajar como cuidadoras internas de personas mayores en España.

La operación, desarrollada con la colaboración del Ayuntamiento y de la Policía Local de Almargen, así como de las autoridades policiales de Nicaragua a través de INTERPOL, se ha saldado con siete detenidos, dos de los cuales han ingresado en prisión provisional, además de la identificación de 11 víctimas.

La investigación comenzó el pasado mes de octubre tras una información recibida por el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional, que permitió reconstruir el recorrido de las víctimas desde su captación en Nicaragua hasta su incorporación al mercado laboral español.

Según la investigación, una de las principales implicadas actuaba como captadora en Nicaragua, ofreciendo a mujeres vulnerables un empleo como cuidadoras internas de personas mayores en España.

Sin embargo, al llegar al país, las condiciones prometidas distaban mucho de la realidad. Las víctimas eran obligadas a permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, percibiendo salarios precarios y sin contrato de trabajo, alta en la Seguridad Social, vacaciones ni descansos.

La organización utilizaba además una agencia de viajes situada en Managua como presunta tapadera para facilitar el traslado de las mujeres. Allí recibían instrucciones para superar los controles fronterizos, además del dinero y la documentación necesarios para viajar hasta España.

Las pesquisas apuntan a que la red estaba liderada por una mujer nicaragüense y su pareja, de nacionalidad española, que contaban con la colaboración de familiares y otras personas para facilitar la captación y el traslado de las víctimas.

Cobros de 200 euros diarios y deudas de 5.000 euros

Una vez en España, las mujeres eran trasladadas a una vivienda situada en Almargen, propiedad de uno de los investigados. Mientras esperaban a ser destinadas a un domicilio donde trabajar como internas, realizaban labores de limpieza sin percibir remuneración.

Durante ese período debían abonar 200 euros diarios por el alojamiento, según la Policía Nacional.

Cuando descubrían las condiciones reales de trabajo y trataban de abandonar el empleo, la organización les reclamaba el pago de una deuda de 5.000 euros, que debía abonarse mediante cuotas mensuales de 350 euros. Si dejaban el puesto de trabajo, la deuda aumentaba en 100 euros como penalización.

Tras varios meses de investigación, los agentes llevaron a cabo dos registros en Almargen que permitieron desarticular el entramado criminal.

La trata laboral supera a la explotación sexual

La Policía Nacional recuerda que, según datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), la trata con fines de explotación laboral superó por primera vez en 2025 a la trata con fines de explotación sexual en España, con 390 víctimas frente a 374.

Durante ese mismo año, la Policía Nacional liberó 537 víctimas relacionadas con delitos en el ámbito laboral, de las que 67 eran víctimas de trata laboral y 470 de explotación laboral, y detuvo a 265 personas por este tipo de delitos, 60 por trata laboral y 205 por explotación laboral.

La Policía Nacional mantiene habilitado el teléfono 900 105 090 y el correo electrónico trata@policia.es para facilitar denuncias anónimas y confidenciales relacionadas con este tipo de delitos.