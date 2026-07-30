Agentes Medioambientales levantan 20 actas en Málaga por marisqueo ilegal y refuerzan las inspecciones en restaurantes

Concha de caracola, Charonia lampas, en la vitrina de un restaurante. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Los Agentes Medioambientales han levantado 20 actas en Málaga por marisqueo ilegal durante el último año, dentro de un total de 105 en Andalucía. Las inspecciones se han incrementado en restaurantes y bares para controlar el consumo y exhibición de especies protegidas. Entre las especies más afectadas por la recolección ilegal están la lapa ferrugínea, en peligro de extinción, y la caracola Charonia lampas, considerada vulnerable. La recolección de invertebrados marinos sin autorización está prohibida en Andalucía cuando afecta a especies protegidas, por el riesgo que supone para sus poblaciones.

La vigilancia en el medio natural contra el marisqueo ilegal es una de las actividades a las que se dedican los Agentes Medioambientales en Andalucía para evitar que se vulneren las especies protegidas.

Esta actividad es la que ha generado el mayor número de actas durante el 2025 en Andalucía, donde se levantaron 105 actas y en el caso de Málaga 20 en un año, según han informado en un comunicado.

Sin embargo, el número de inspecciones realizadas ha sido superior, ya que una misma acta puede recoger las comprobaciones efectuadas en varios establecimientos o puntos de inspección.

A continuación, se sitúan las actuaciones destinadas a controlar la comercialización de las especies objeto de protección y, en tercer lugar, las inspecciones en restaurantes y bares.

En estos establecimientos, los agentes comprueban tanto el posible consumo ilegal de ejemplares incluidos en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial como la exhibición de algunas de sus partes, entre ellas conchas, cabezas o caparazones.

Actas levantadas en otras provincias

Por provincias, los Agentes Medioambientales, en relación al marisqueo ilegal, han levantado 39 actas en Granada, 26 en Cádiz, 20 en Málaga, 15 en Almería y cinco en Huelva.

Recolección de invertebrados marinos

La recolección de invertebrados marinos es una práctica ancestral vinculada principalmente a la alimentación, aunque también puede responder a otros fines, como el coleccionismo, la ornamentación o la obtención de cebo para la pesca.

En la actualidad, la recogida de animales marinos sin autorización es ilegal en Andalucía cuando afecta a especies protegidas.

Su extracción continuada y sin control puede reducir las poblaciones y poner en riesgo la supervivencia de determinados organismos.

Especies afectadas

Entre las especies afectadas se encuentra la lapa ferrugínea (Patella ferruginea), catalogada en Peligro de Extinción. La desaparición de ejemplares de esta especie del medio natural ha puesto de manifiesto la incidencia que puede tener la recolección ilegal sobre poblaciones especialmente sensibles.

También es objeto de vigilancia la caracola Charonia lampas, considerada Vulnerable. Durante las inspecciones realizadas en 2025, los Agentes Medioambientales han incautado cuatro conchas de esta especie que se encontraban colocadas como elementos decorativos en un establecimiento de restauración.

Al actuar como agentes de la autoridad, pueden intervenir restos de fauna y flora protegidas cuando se detecta su posesión o exhibición en las circunstancias recogidas por la normativa.