En vigor: ayuda extra de hasta 115 euros al mes en el Ingreso Mínimo Vital por cada hijo de la familia

Las claves

Las claves Generado con IA El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sube un 11,4% este año, igual que las pensiones no contributivas. Las familias pueden recibir hasta 115 euros extra al mes por cada hijo menor de 3 años gracias al Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), con cantidades menores para hijos mayores. El CAPI puede solicitarse incluso si no se cobra el IMV, siempre que se cumplan los límites de renta y patrimonio. El IMV y su complemento infantil ya benefician a cerca de 800.000 hogares en España, lo que supone unos 2,4 millones de personas, incluyendo más de un millón de menores.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) vuelve a actualizarse este año con una subida del 11,4%, el mismo porcentaje aplicado a las pensiones no contributivas.

La medida, aprobada por el Ejecutivo, mantiene además uno de sus elementos más relevantes para las familias con menores a cargo: el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que suma hasta 115 euros mensuales por cada hijo a la prestación principal.

El importe del complemento no es uniforme, sino que se escalona en tres tramos en función de la edad del menor:

-Menores de 3 años: 115 euros al mes.

-Entre 3 y 6 años: 80,50 euros al mes.

-Entre 6 y 18 años: 57,50 euros al mes.

Estas cantidades se suman a la cuantía base del IMV y se abonan por cada hijo que forme parte de la unidad de convivencia, por lo que un hogar con varios menores puede acumular varios complementos a la vez.

Con la revalorización del 11,4% vigente este año, una persona que viva sola y no tenga ingresos puede percibir alrededor de 733,9 euros mensuales a través del IMV.

La cuantía crece con el tamaño y composición del hogar: una unidad familiar monoparental con cuatro hijos o más puede alcanzar los 1.776,08 euros al mes, sumando la prestación base y los complementos por infancia. En los hogares más numerosos, la cuantía total del IMV puede superar los 1.600 euros mensuales.

El CAPI puede solicitarse de forma independiente al IMV. Esto significa que también pueden acceder a él familias con ingresos bajos que no perciben la prestación principal, siempre que cumplan los límites de renta y patrimonio establecidos por la normativa, ya que los requisitos para el complemento infantil son más amplios que los exigidos para el IMV.

Entre las condiciones generales para acceder a estas ayudas se mantiene la obligación de residir legalmente en España durante al menos el último año, aunque existen excepciones para menores incorporados recientemente a la unidad familiar, así como para víctimas de trata de personas o de violencia de género.

La cuantía del IMV se determina como la diferencia entre la renta garantizada que fija la ley para cada tipo de hogar y los ingresos reales de la unidad de convivencia. A este cálculo se le añaden después los complementos correspondientes, entre ellos el de infancia.

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV y su complemento infantil alcanzan ya a cerca de 800.000 hogares en España, en los que viven aproximadamente 2,4 millones de personas, más de un millón de ellas menores de edad.

El Complemento de Ayuda para la Infancia se introdujo como una de las mejoras clave de la Ley del Ingreso Mínimo Vital y entró en vigor el 1 de febrero de 2022.

Desde entonces se ha consolidado como una de las principales herramientas del Estado para reforzar la protección económica de los hogares con hijos frente al aumento del coste de la vida.

La solicitud puede tramitarse en cualquier momento, sin plazo límite, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Antes de iniciar el trámite, se recomienda comprobar los requisitos de acceso mediante el simulador oficial disponible en la web de la Seguridad Social, que permite estimar de forma orientativa la cuantía a la que podría tener derecho cada hogar.