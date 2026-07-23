Málaga, ante su gran desafío habitacional: el INE prevé un alud de 111.000 hogares que tensionará aún más la vivienda

Las familias de cuatro o más miembros apenas crecerán, mientras que seis de cada diez viviendas estarán ocupadas por uno o dos inquilinos en 2041.

El 75,5% de la demanda futura provendrá de hogares unipersonales o de dos miembros, lo que reconfigurará el diseño de las viviendas.

Casi la mitad de estos nuevos hogares se conformarán en los próximos cinco años, generando una fuerte presión sobre el mercado inmobiliario.

Málaga necesitará dar respuesta a 111.177 nuevos hogares hasta 2041, lo que supone un incremento del 15,53%.

Si la actual crisis de acceso a la vivienda en Málaga, marcada por una alarmante escasez de oferta y precios en máximos históricos, parece asfixiante hoy en día, el horizonte a corto y medio plazo no augura un alivio.

Al contrario. Las últimas Proyecciones de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), lanzan una advertencia inapelable: la inercia demográfica de la provincia va a exigir una ampliación masiva del parque inmobiliario para evitar el colapso habitacional. Una necesidad que contrasta con la realidad del mercado.

Según los datos oficiales analizados, la provincia de Málaga arranca el periodo actual con un tejido estimado de 715.838 hogares constituidos. Quince años después, en el horizonte de 2041, esa cifra se elevará hasta los 827.015 hogares.

Esto supone que el territorio tendrá que dar respuesta a la demanda de 111.177 nuevos grupos de convivencia, lo que representa un incremento neto del 15,53%.

Este dato estadístico, trasladado a la realidad del sector inmobiliario, dibuja un reto urbanístico de proporciones extraordinarias.

Porque alojar a 111.000 nuevos hogares no equivale a construir exactamente ese número de inmuebles, sino más. Para que el mercado absorba esta demanda sin tensionar aún más los precios, el volumen de edificación o reconversión residencial debe ser superior. Entre otras razones para responder a la enorme demanda de segundas residencias de ciudadanos extranjeros o no residentes, que no computan como hogares habituales.

El gran desafío que revelan los datos es que este crecimiento demográfico no se va a distribuir de manera uniforme en el tiempo.

La presión golpeará con mayor intensidad en el lustro más inmediato, en el que el mercado inmobiliario malagueño está más estrangulado por la falta de suelo finalista y la lentitud burocrática.

De los más de 111.000 hogares proyectados hasta 2041, casi la mitad (53.082) se van a conformar en los primeros cinco años.

Esto se traduce en que la provincia necesitará dar techo a una media de 10.616 nuevos hogares cada año entre 2026 y 2031.

Si la producción de vivienda no se acelera para equipararse a ese ritmo anual, el efecto inmediato será una competencia aún más feroz por los pocos inmuebles disponibles y la expulsión de las rentas medias y bajas.

No será hasta la década de los 2030 cuando la creación de nuevos hogares comience a desacelerarse, cayendo a incrementos de apenas 4.023 nuevos núcleos en el año 2041 debido al progresivo envejecimiento poblacional.

Tipo de hogar Censo 2026 Proyección 2041 Variación neta Crecimiento (%) 1 persona 199.463 236.046 +36.583 +18,34% 2 personas 205.719 253.114 +47.395 +23,04% 3 personas 140.963 160.692 +19.729 +14,00% 4 o más personas 169.693 177.163 +7.470 +4,40% Total provincia 715.838 827.015 +111.177 +15,53% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) / Proyección de Hogares 2026-2041.

El reto habitacional no es solo cuantitativo, sino estructural. El informe del INE revela un cambio en la composición de los núcleos de convivencia que obliga a replantear por completo el diseño de las promociones.

Hogares 'mini'

La futura demanda dejará de buscar de forma mayoritaria el piso familiar tradicional de tres o cuatro dormitorios. Los datos apuntan a un liderazgo absoluto de las familias de dos miembros, que será el modelo que más crezca en la provincia con un repunte del 23,04%.

En paralelo, el modelo de vivir solo se consolida: los hogares unipersonales escalarán un 18,34%, sumando más de 36.500 nuevas unidades.

Al cruzar ambas dinámicas, la conclusión es contundente: el 75,5% de toda la nueva demanda de vivienda en Málaga provendrá de personas que viven solas o en pareja.

Por el contrario, las familias de cuatro o más personas entran en una fase de claro estancamiento, con un crecimiento residual del 4,40% en los quince años analizados.

Esta tendencia supone una reconfiguración absoluta del tejido residencial. Las proyecciones señalan que, para el año 2041, la suma de los hogares de una y dos personas representará el 59,15% de todo el parque habitado de la provincia.

Es decir, seis de cada diez viviendas principales de Málaga estarán ocupadas por un máximo de dos inquilinos (489.160 hogares frente a los 337.855 de tamaño medio o grande).