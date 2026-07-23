Exxacon, la promotora de Málaga que rechazó crecer al ritmo de los fondos: "Lo que sube así, luego baja así"

Exxacon destaca la fortaleza del mercado inmobiliario malagueño, que sigue atrayendo a compradores nacionales e internacionales, y prepara un nuevo plan estratégico manteniendo su filosofía de prudencia.

Actualmente opera en la Costa del Sol, Sevilla, Madrid, Valencia y Alicante, pero mantiene Málaga como su centro de operaciones y referencia estratégica.

La empresa sobrevivió a la crisis financiera de 2008 gracias a decisiones a largo plazo, socios estables y priorizando el saneamiento financiero sobre el crecimiento a cualquier precio.

Exxacon, promotora inmobiliaria de Málaga, apuesta por un crecimiento controlado y prudente, evitando la expansión acelerada que caracteriza a otras empresas del sector.

En un sector marcado por los grandes ciclos, los crecimientos acelerados y los cambios bruscos de escenario, Exxacon ha construido su trayectoria con una idea que sus responsables repiten como una declaración de principios: crecer sí, pero sin perder el control.

"Hay que correr una maratón, no una carrera de 100 metros". La frase resume una forma de entender el negocio que ha acompañado a la compañía desde su nacimiento en Marbella en el año 2000 y que hoy, 26 años después, mantiene a Málaga como centro de operaciones mientras prepara una nueva etapa de expansión.

La firma asegura encontrarse en un momento de estabilidad, con una base sólida para seguir creciendo "de manera prudente", con un equipo consolidado y una estrategia que no busca acelerar por encima de sus posibilidades.

Su hoja de ruta tiene incluso un horizonte poco habitual en el sector: "Un lunes por la mañana nos sentamos y dijimos: vamos a durar 200 años", explica Gastón Aignere, CEO de Exxacon.

De esos dos siglos, ya ha recorrido los primeros 26. "Nos quedan todavía muchos años, pero estamos con las bases sólidas para durar esos 174 años que nos quedan por delante", apunta.

Exxacon nació en pleno auge inmobiliario. Marbella y la Costa del Sol vivían entonces una etapa de fuerte crecimiento, con una demanda creciente y un mercado en expansión.

"Cuando nacimos aquí en el año 2000 era un momento en el que todo se vendía, todo se hacía. El precio de la vivienda subía y se empezaban a construir muchísimas viviendas", recuerda Elena Cuberos, directora general.

Una de las promociones residenciales de Exxacon. Exxacon

La crisis financiera de 2008 cambió por completo ese escenario. La financiación desapareció, muchos proyectos quedaron bloqueados y numerosas empresas no lograron sobrevivir.

Para Exxacon, aquellos años se convirtieron en una escuela empresarial que todavía hoy forma parte de su cultura.

"La idea de la crisis siempre sobrevuela sobre una empresa cuando las condiciones económicas son difíciles. Si la crisis dura 25 años no hay cristiano que lo resista. Afortunadamente duró unos cinco años", señala Gastón.

La diferencia, explican, estuvo en la forma de afrontar aquel periodo: prudencia, socios estables y decisiones a largo plazo.

"Tuvimos co-inversores que nos apoyaron. Valoraron nuestra opinión y estuvieron de acuerdo en reconocer la pérdida, vender viviendas incluso solo para pagar al banco, sin ánimo de ganar nada, sino para ir quitando deuda y saneando la situación", explica Elena.

La experiencia de la crisis marcó una de las principales señas de identidad de la compañía: no crecer a cualquier precio.

En los últimos años, cuando numerosos fondos de inversión llegaron al mercado inmobiliario ofreciendo financiación para multiplicar el tamaño de las empresas, Exxacon decidió mantener su estrategia.

"Los fondos de inversión llegaban aquí para prestarte y que crecieras y te multiplicaras. Nosotros siempre hemos dicho que no", explica Elena, quien confirma que ha habido algunos que han tocado su puerta. "Lo que sube así, luego baja así. Tenemos que seguir subiendo como lo estamos haciendo: poco a poco, con un equipo cada vez más sólido".

Una filosofía que se resume en otra idea: "Nunca hemos vivido ningún chollazo". Incluso en los años de recuperación del mercado, cuando muchos operadores apostaban por crecer rápidamente, la compañía asegura haber mantenido una forma de trabajar basada en el análisis y la prudencia.

"Todos los proyectos tienen que ser proyectos buenos, que por sí mismos sean proyectos válidos. No es llenar una cartera de proyectos como sea y luego intentar colocarlos", afirma, y apostilla: “Somos como promotores de los antiguos”.

Crecer desde Málaga

Hoy Exxacon cuenta con casi una veintena de proyectos en distintas fases de desarrollo y una plantilla directa de alrededor de 56 trabajadores, además de una red de colaboradores habituales vinculados a arquitectura, ingeniería, dirección de obra o diseño.

La compañía mantiene su sede en San Pedro de Alcántara y ha decidido crecer fuera de Málaga sin trasladar su centro de decisión a Madrid.

"Somos una gran empresa que, en lugar de estar en Madrid, donde están muchas compañías grandes, tenemos nuestra sede aquí", defienden Cuberos.

Desde Málaga, Exxacon ha ampliado progresivamente su presencia territorial. En 2018 dio el salto a Madrid, en 2019 llegó a Valencia y posteriormente incorporó proyectos en Sevilla y Alicante.

Actualmente trabaja en la Costa del Sol, Sevilla, Madrid, Valencia y Alicante, aunque sus responsables insisten en que Málaga seguirá siendo el punto de referencia.

"El presente y el futuro de Exxacon sigue siendo Málaga como punto de referencia, pero con una estrategia de crecimiento",

La Costa del Sol como mercado diferencial

La compañía considera que Málaga mantiene una posición singular dentro del mercado inmobiliario español.

Mientras las compraventas han moderado su evolución en otras zonas del país, la Costa del Sol continúa atrayendo compradores nacionales e internacionales. La promotora atribuye esa fortaleza a una combinación de factores: clima, calidad de vida, seguridad, gastronomía y un estilo de vida que atrae cada vez a más perfiles internacionales.

Entre sus compradores destacan actualmente nacionalidades como polacos, belgas, norteamericanos, holandeses e ingleses. "Los extranjeros se van agrupando por pequeñas comunidades. Uno compra y le dice a su amigo, a su primo, y al final se van formando pequeñas colonias", explican.

Exxacon trabaja ahora en un nuevo plan estratégico que abrirá nuevas líneas de negocio y ampliará su campo de análisis, aunque todavía no adelanta sus detalles. Lo que sí mantienen claro es la filosofía: crecer, pero sin abandonar la forma de hacer las cosas que les ha permitido superar los grandes ciclos del sector.

"Queremos permanecer aquí mucho tiempo nadando despacito", resume Gastón.