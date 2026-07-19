Le pegan una paliza y le roban por 30 euros en Benalmádena: "Si te cacheamos y encontramos dinero, te matamos"

Las claves

Las claves Generado con IA Un vecino de Torremolinos fue agredido y robado por dos jóvenes en la playa de Benalnatura, Benalmádena, tras negarse a darles dinero. Los agresores amenazaron a la víctima con una piedra y le golpearon, arrebatándole la mochila y otras pertenencias, algunas de las cuales acabaron en el agua o entre matorrales. La rápida intervención policial permitió detener a los dos atacantes, que intentaron esconderse tras un chiringuito. La víctima recuperó 130 euros y su móvil, pero perdió su mochila, llaves, cartera y otras pertenencias; sufrió lesiones como un hematoma en el labio y una fisura en las costillas.

"Si te cacheamos y te encontramos dinero, te matamos". Con una piedra en la mano y esa amenaza, dos jóvenes reventaron la madrugada del pasado viernes 17 de julio a un vecino de Torremolinos que fumaba un cigarro sentado en un banco de la playa de Benalnatura, en la avenida del Sol de Benalmádena después de la procesión de la Virgen del Carmen.

Eran sobre la 01.20 de la noche y el hombre acabó en el hospital ante el brutal robo que sufrió, según consta en la denuncia presentada ante la Policía Nacional a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga.

Todo comenzó con un gesto amable. Dos jóvenes se le acercaron para pedirle tabaco y el hombre accedió sin dudarlo. Les dio un cigarro. La cortesía duró apenas unos segundos. Acto seguido, uno de ellos le exigió dinero: "Dame 30 euros, que me tengo que ir a Marbella", le espetó sin miramiento.

La víctima respondió que no llevaba dinero encima. El joven, que sostenía una piedra en la mano, le amenazó entonces de muerte.

"Si te cacheamos y te encontramos dinero, te matamos", le advirtió antes de propinarle un fuerte puñetazo en la cara con la misma mano en la que empuñaba la piedra. El hombre cayó al suelo.

Ya en el suelo, los dos jóvenes comenzaron a golpearle y le arrebataron la mochila que llevaba a la espalda. Con ella se marcharon hasta la orilla, donde la registraron. Parte de las pertenencias acabaron en el agua y el resto, arrojadas a unos matorrales cercanos.

Detenidos tras esconderse en un chiringuito

Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los agentes, que se acercaron al lugar con las luces del vehículo policial encendidas.

Al verlos llegar, los dos agresores intentaron esconderse detrás de un chiringuito de la zona. La maniobra resultó inútil: los policías procedieron a su detención momentos después.

El propio denunciante pudo confirmar que se trataba de las mismas personas que le habían atacado cuando los agentes los introducían en el coche patrulla. Los reconoció de inmediato.

Otra patrulla trasladó al herido a un hospital de Benalmádena, donde fue atendido de las lesiones.

Recuperó 130 euros y el móvil

Horas después, en su comparecencia ante la Policía, el hombre recuperó 130 euros en efectivo y su teléfono móvil, que reconoció como de su propiedad.

No corrió la misma suerte el resto de sus pertenencias. Entre los objetos que no pudo recuperar, ya que fueron perdidos por el camino, figuran la mochila, de color negro y de la marca Adidas, las llaves de su domicilio y de su puesto de trabajo, una cartera de color marrón con su DNI y su tarjeta de la Seguridad Social, así como prendas de vestir.

Su entorno asegura que está muy dolorido tras el suceso, del que trata de recuperarse cuanto antes, algo nada sencillo.

Según el informe de lesiones, la agresión le causó una contusión con hematoma en el labio superior izquierdo y una fisura en el octavo arco costal derecho, confirmada por radiografía tras el fuerte dolor que presentaba en las costillas.

Este domingo, sin ir más lejos, ha tenido que volver a presentarse en urgencias ante el grave dolor que sentía en las costillas.