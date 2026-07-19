Confirmado por ley: trabajar de noche entre las 22.00 y las 06.00 horas da derecho a un plus salarial

Las claves

Las claves Generado con IA El trabajo nocturno, realizado entre las 22.00 y las 06.00 horas, da derecho a un plus salarial según el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores. La cuantía exacta del plus de nocturnidad no está fijada por ley y depende de lo que determine cada convenio colectivo o de empresa. Basta con trabajar al menos tres horas en horario nocturno, o un tercio de la jornada anual, para tener derecho a este complemento. Existen excepciones: el plus puede estar ya incluido en el salario base, compensarse con descansos o no aplicarse si el trabajo es nocturno por definición.

Miles de trabajadores en España, camareros, sanitarios, vigilantes, transportistas, cumplen su jornada cuando el resto duerme. Lo que muchos no saben es que ese sacrificio horario tiene, por ley, un respaldo económico concreto.

El artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores es claro al respecto: se considera nocturno todo el trabajo desarrollado en la franja comprendida entre las 22.00 y las 06.00 horas.

Ese tramo, señala la norma, debe llevar aparejada una retribución específica, el conocido como plus de nocturnidad.

Ojo, sin embargo, a un matiz importante: la ley no fija una cuantía concreta. Es cada convenio colectivo, sectorial o de empresa, el que negocia y determina el importe exacto de ese complemento.

No hace falta trabajar toda la noche para tener derecho al plus. El Estatuto considera trabajador nocturno a quien cumple al menos tres horas de su turno dentro de ese horario, o a quien acumula un tercio de su jornada anual en horario nocturno.

Dicho de otro modo, si tu turno termina a las 22.30, esa media hora ya cuenta y debe pagarse como tal, aunque el grueso de tu jornada haya sido diurna.

No todos los casos son iguales, y existen situaciones en las que la empresa puede quedar exenta de abonar este plus de forma separada.

Ocurre, por ejemplo, cuando el salario ya lo incorpora de origen, cuando el puesto es nocturno por definición, como sucede en la vigilancia, la limpieza nocturna o determinados trabajos industriales, o cuando la compensación se traduce en descansos equivalentes en lugar de dinero.

Con estas excepciones de por medio, no está de más echar un vistazo detallado a la nómina y al convenio aplicable. Es la única forma de saber con certeza si el plus de nocturnidad se está cobrando correctamente o si, por el contrario, la empresa lo está aplicando de forma incorrecta o directamente no lo está pagando.