De la cumbre "histórica" de movilidad a la realidad: dos años después, qué ha hecho el Gobierno y qué sigue pendiente

Fotografía de familia de los representantes del gobierno y de los ayuntamientos de Málaga. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha impulsado estudios y proyectos técnicos para mejorar la movilidad en la Costa del Sol, especialmente el tren litoral, pero aún no ha iniciado grandes obras. Se ha adjudicado el estudio de viabilidad para el corredor ferroviario entre Nerja y Algeciras, clave para la conexión de la Costa del Sol, con resultados previstos para 2026. Adif ha iniciado la redacción del proyecto para duplicar la vía en la línea C-1 de Cercanías, mientras Aena avanza en la ampliación del aeropuerto de Málaga para atender el crecimiento de pasajeros. Pese a los avances en estudios y trámites administrativos, siguen pendientes soluciones para la saturación de la A-7 y la ampliación de la autovía Málaga-Torremolinos.

17 de julio de 2024. A la mesa, representantes del Ministerio de Transportes, con el secretario de Estado de Movilidad, José Antonio Santano; alcaldes de los ayuntamientos de los municipios de la Costa del Sol, entre los que destaca el de Málaga, Francisco de la Torre; la Junta de Andalucía y la Diputación provincial.

El encuentro, catalogado como histórico, buscaba sentar las bases del diálogo entre administraciones, con el fin de diseñar una hoja de ruta mediante la que afrontar las numerosas y necesarias inversiones que arrastra desde hace años la provincia.

De aquel foro, que tuvo continuidad un año más tarde con otro encuentro, nació el compromiso de Transportes de activar un nuevo estudio para determinar la viabilidad del tantas veces reclamado tren de la Costa del Sol.

Una pancarta en catalán para que Óscar Puente lo entienda: la protesta del PP de Málaga para exigir inversiones pendientes PP de Málaga

También se habló de la saturación de la A-7, de la capacidad limitada del Cercanías, del acceso norte al aeropuerto y de la necesidad de buscar alternativas para una provincia que mantiene un fuerte crecimiento demográfico y turístico.

La conmemoración del segundo aniversario de aquella reunión fue aprovechada este viernes por el Partido Popular, que gobierna en las principales instituciones de la provincia, para, mediante una pancarta en catalán, recordarle a Óscar Puente lo poco o nada que se ha avanzado.

Más allá de la ocurrencia popular, el asunto es si los dos años transcurridos han permitido afrontar las debilidades de este territorio, con especial mención al ferrocarril y a las carreteras.

Y esta es la realidad que puede dibujarse atendiendo a los pasos oficiales y ciertos por parte del Gobierno de España, que si bien ha impulsado estudios y proyectos técnicos necesarios, sigue sin acometer una gran obra.

Primer paso del tren litoral

Uno de los compromisos que más expectación generó fue el denominado tren litoral de la Costa del Sol.

Apenas unos meses después de la reunión de 2024, el Gobierno dio el paso de licitar, adjudicar y formalizar la redacción del estudio de viabilidad del corredor ferroviario entre Nerja y Algeciras.

El encargo data de los primeros meses de 2025, fijándose un plazo de 18 meses para que sea una realidad. Conforme a este calendario, es de suponer que antes de finalizar 2026 se conocerán los detalles del trabajo que determinará si es factible o no afrontar el mayúsculo reto que supone la conexión ferroviaria de la Costa del Sol.

El análisis se estructura en cinco ámbitos: Málaga-Fuengirola, Fuengirola-Marbella, Marbella-Estepona, Estepona-Algeciras y Málaga-Nerja. El adjudicatario analizará la viabilidad del trazado en su conjunto y de manera parcial, de manera que podría concluir que hay tramos en concreto que, por su potencial de demanda, son prioritarios sobre otros.

Cercanías: proyecto para duplicar

Otro de los puntos donde sí se ha producido movimiento es la línea C-1 de Cercanías. Adif impulsó la redacción del proyecto para duplicar la vía entre el Aeropuerto y Campamento Benítez, un tramo de 2,8 kilómetros considerado un cuello de botella para aumentar la capacidad del servicio Málaga-Fuengirola.

La actuación contempla sumar ese tramo a los kilómetros ya existentes de doble vía y mejorar la capacidad de una línea que soporta una elevada demanda. Además, se plantean actuaciones asociadas como la creación de un nuevo andén y mejoras en el apeadero de Plaza Mayor.

El proyecto fue adjudicado en marzo de 2025 por Adif por más de un millón de euros para avanzar en la redacción técnica. El siguiente paso será la licitación y ejecución de las obras, que todavía no se han iniciado.

El aeropuerto crece

El aeropuerto Málaga-Costa del Sol es otra de las piezas centrales del debate sobre movilidad. La infraestructura aeroportuaria afronta un escenario de crecimiento que ha llevado a Aena a plantear nuevas actuaciones de ampliación.

Por un lado, Aena avanza con la adjudicación a Cemosa, Sener Mobility y Fairbanks Arquitectos el diseño de la futura ampliación, que debe ser capaz de absorber una demanda de 36 millones de pasajeros. Y trabaja en otros contratos millonarios.

La apuesta decidida por esta operación, que se estima en unos 1.500 millones de euros, contrasta con el bloqueo al que sigue sometida la construcción del acceso norte al aeródromo. La infraestructura se encuentra congelada en el trámite ambiental, sin que se sepa el momento en que quedará liberada, dando la opción a Transportes a poner en marcha la licitación de las obras.

La asignatura pendiente de la A-7 y los accesos del litoral

La autovía A-7 continúa siendo uno de los principales problemas de movilidad de la provincia. Los atascos recurrentes en la zona oriental de Málaga, en el entorno de la capital, y en la Costa del Sol occidental mantienen abierta la necesidad de nuevas soluciones.

Durante estos dos años se han planteado diferentes análisis y estudios sobre alternativas para mejorar la movilidad, pero no existe todavía una solución sobre la mesa que permita otear la solución a los problemas de congestión.

Autovía Málaga-Torremolinos

Algo parecido puede decirse de la anunciada ampliación de la autovía entre Málaga y Torremolinos, que, según los datos aportados por el Gobierno hace algo más de dos años, iba a suponer una inversión de 190 millones de euros.

La operación resurgió en ese momento de las cenizas, tras haber sido planteada por vez primera hace más de 20 años.

A principios de 2024, el Ministerio de Transportes puso en marcha el procedimiento administrativo de esta actuación con la apertura a información pública de toda la documentación técnica existente, así como la declaración de impacto ambiental de la obra.