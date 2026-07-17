Una pancarta en catalán para que Óscar Puente lo entienda: la protesta del PP de Málaga para exigir inversiones pendientes

Imagen de los representantes del PP con la pancarta en catalán. PP

Las claves

Las claves Generado con IA Alcaldes del PP de Málaga protestan frente a la Subdelegación del Gobierno con una pancarta en catalán para exigir inversiones en movilidad. Reclaman avances en proyectos como el tren litoral y mejoras en el Cercanías, estaciones y apeaderos, denunciando la saturación de la red. Critican el crecimiento del aeropuerto de Málaga sin nuevas conexiones y la falta de bonificación en el peaje de la Costa del Sol. Comparan la falta de inversiones en Málaga con los más de 8.000 millones previstos para movilidad en Cataluña, atribuidos a acuerdos con partidos independentistas.

Los alcaldes del Partido Popular de Málaga han optado por una forma cuanto menos llamativa para llamar la atención del ministro de Transportes, Óscar Puente, y reclamarle, por enésima vez, inversiones que permitan minimizar el colapso de movilidad que sufre la provincia.

En el intento de captar el interés de Puente, los representantes populares han desplegado una pancarta en catalán junto a la Subdelegación del Gobierno de Málaga. En la misma luce el mensaje: “Málaga no merece menos”.

El acto se ha hecho coincidir con los dos años que se cumplen desde la reunión celebrada con el Ministerio de Transportes y representantes municipales de la Costa del Sol para abordar los problemas de movilidad, sin que, según sostienen, se hayan producido avances.

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha asegurado que aquella cita se saldó con el compromiso de crear mesas de trabajo técnicas y políticas que nunca llegaron a ponerse en marcha.

“Dos años más tarde la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido ninguna”, ha señalado.

Del Cid ha criticado la situación del transporte ferroviario, con especial atención al Cercanías de la Costa del Sol, que considera “abandonado”, y ha reclamado más capacidad en estaciones y apeaderos para hacer frente a una red que, según ha defendido, está “saturada” pero resulta esencial para la movilidad diaria de miles de malagueños.

También ha puesto el foco en el aeropuerto Málaga-Costa del Sol, cuyo crecimiento, según el PP, no está acompañado de nuevas conexiones ferroviarias ni viarias.

"El aeropuerto sigue creciendo y se ha quedado pequeño en las previsiones, pero ninguna de las conexiones que tiene están planificadas para ese crecimiento", ha afirmado.

"Dos años de atascos y mentiras"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha definido estos dos años como un periodo de "olvido, atascos y mentiras” y ha defendido que la protesta con la pancarta en catalán busca llamar la atención “con respeto pero también con ironía".

"Vamos a hacernos una foto delante de la Subdelegación del Gobierno con una pancarta en catalán a ver si así por lo menos aceptan ponerse a trabajar como lo hacen en otros territorios", ha explicado.

Los populares han contrapuesto la situación de Málaga con las inversiones previstas en Cataluña.

Carmona ha señalado que en esa comunidad se movilizarán, según sus datos, 8.037 millones de euros en materia de movilidad, una cifra que atribuye a los acuerdos del Gobierno central con los partidos independentistas.

Entre las actuaciones citadas ha mencionado inversiones ferroviarias y viarias en Cataluña, mientras ha reclamado que Málaga reciba también financiación para resolver sus problemas de movilidad.

Reivindicaciones para el tren litoral y la A-7

Durante la comparecencia, el PP ha vuelto a reclamar avances en proyectos históricos como el tren litoral de la Costa del Sol, del que aseguran no tener información sobre nuevos pasos, y ha criticado la falta de actuaciones para aliviar los principales puntos de congestión de la provincia.

Entre ellos han señalado la A-7, tanto en el entorno de la capital como en la zona oriental, y los accesos hacia Marbella y San Pedro Alcántara.

Carmona ha denunciado que los atascos y accidentes son una situación "permanente" y ha reclamado medidas como más medios para retirar vehículos pesados cuando se producen incidencias.

También ha vuelto a pedir la bonificación del peaje de la autopista de la Costa del Sol, que los populares consideran "el más caro de España". Según ha indicado, la infraestructura ha generado más de 33 millones de euros de recaudación, mientras que no se ha aplicado la bonificación reclamada.