Nuevo incendio forestal declarado en Málaga: el Plan Infoca trabaja en Árchez para acabar con las llamas

Las claves

Las claves Generado con IA Se ha declarado un nuevo incendio forestal en el paraje Barranco de la Fuente, en el municipio malagueño de Árchez. El Plan Infoca trabaja en la extinción del incendio con medios aéreos, 17 efectivos terrestres y un camión autobomba. La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia 1 debido al avance de las llamas. Se recomienda a los vecinos permanecer en casa, cerrar puertas y ventanas, y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Málaga suma un nuevo incendio forestal a la lista de este tipo de sucesos que se han registrado en las últimas semanas en diferentes puntos de la provincia. Las nuevas llamas se encuentran en un paraje del municipio malagueño de Árchez.

En estos momentos, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja en la extinción de este incendio que se declaró a las 12.44 horas en el paraje Barranco de la Fuente del citado municipio.

De inmediato, hasta el lugar del incendio se han desplazado dos helicópteros ligeros, dos semipesados, dos aviones de carga en tierra, uno de coordinación, 17 efectivos por tierra y un camión autobomba que continúan trabajando en la estabilización del fuego, según ha informado el Plan Infoca a través de sus redes sociales.

Fase de emergencia 1

Ante el avance de las llamas la Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1 el incendio forestal declarado en Árchez.

Por ello, como medida preventiva, se recomienda evitar la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Además, recomiendan a los vecinos de la zona que se queden en casa y cierren puertas y ventanas. Además, piden que protejan a niños, mayores y personas vulnerables, que no se acerquen al incendio, no asuman riesgos y sigan siempre las indicaciones de los equipos de emergencia.