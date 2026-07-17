Dormir en un horno: Málaga sufre otra madrugada sofocante con temperaturas superiores a los 32 grados

Europa es ya un "punto caliente" para las olas de calor. Ical

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ha sufrido una madrugada sofocante, con temperaturas que no han bajado de los 32 grados en varias localidades. Torremolinos, Coín y el Aeropuerto de Málaga se situaron entre los puntos más calurosos de España durante la noche, superando los 32 grados. La Aemet ha activado el aviso naranja por altas temperaturas para la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, donde se prevén máximas de hasta 40 grados. Las autoridades recomiendan extremar precauciones, mantenerse hidratado y evitar la exposición al sol especialmente en las horas centrales del día.

Ni en la madrugada ha encontrado la provincia de Málaga alivio. El intenso episodio de calor que afecta desde hace días al territorio nacional se ha dejado notar de manera asfixiante en varios municipios malagueños, donde los termómetros han llegado a superar los 32 grados.

Valores que han colocado estas localidades entre las más cálidas de toda España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A ello se suma la activación por parte de la Aemet del aviso naranja por altas temperaturas para este viernes, con previsión de alcanzar los 39 grados e incluso superar los 40 en zonas del interior de la comarca Sol y Guadalhorce.

Los datos del organismo estatal reflejan que, a primera hora de este viernes, Málaga concentraba buena parte de las temperaturas más elevadas del país.

Torremolinos encabezaba el listado nacional con 32,5 grados registrados a las 2.00 horas, seguida de Coín y del Aeropuerto de Málaga, ambos con 32,1 grados. El Centro Meteorológico de Málaga alcanzaba 31,8 grados y Álora, 31,4, situando a cinco localidades malagueñas entre las diez más calurosas de España durante la madrugada.

Mapa de la Aemet con los avisos por calor. Aemet

Estos valores evidencian una noche especialmente sofocante, sin apenas descenso térmico tras la puesta de sol. En muchas zonas de la provincia los termómetros se mantuvieron por encima de los 30 grados durante horas, dificultando el descanso y prolongando la sensación de bochorno.

Aviso naranja

La situación continuará este viernes. La Aemet mantiene activado el aviso naranja por altas temperaturas en las comarcas de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce entre las 13.00 y las 21.00 horas.

En estas zonas se esperan máximas de 39 grados, aunque el organismo estatal advierte de que los termómetros podrían superar los 40 grados en puntos del interior de ambas comarcas.

Además, el resto de la provincia tampoco se libra del calor. Las comarcas de Antequera, Ronda y la Axarquía permanecerán en aviso amarillo durante la misma franja horaria. Las máximas previstas alcanzarán los 39 grados en Antequera, los 38 en Ronda y los 37 en la Axarquía.

La provincia llega a esta nueva jornada de calor extremo después de registrar este jueves una de las temperaturas más elevadas del verano.

Coín alcanzó los 43,3 grados a las 18.00 horas, convirtiéndose en la localidad con la máxima más alta de España durante la jornada. Estepona también rebasó los 41 grados, con 41,5, mientras que el Aeropuerto de Málaga llegó a los 40,5 grados.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día, evitando la exposición prolongada al sol, manteniéndose bien hidratado y prestando especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables.