El calor sigue disparado en Málaga: Álora supera los 42 grados y registra la temperatura más alta de España y Andalucía

Una persona se refresca en una fuente durante una ola de calor, en imagen de archivo. Cedida EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Álora ha registrado la temperatura más alta de Andalucía y la segunda de España, alcanzando los 42,3 grados, según la Aemet. El Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol y Málaga capital están en alerta naranja por calor, mientras que otras zonas como Axarquía, Antequera y Ronda están en aviso amarillo. El fin de semana continuará el calor extremo, con alerta amarilla en toda la provincia y previsión de temperaturas que podrían alcanzar los 39 o incluso 40 grados en el interior. Otras localidades como el embalse de Guadalteba, Cortes de la Frontera, Coín, Manilva y Alpandeire también han superado los 40 grados durante la jornada.

El calor está siendo el máximo protagonista de esta semana en Málaga y los avisos por altas temperaturas sus principales acompañantes en cada jornada.

Para este jueves, la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y la capital están en alerta naranja por calor, donde se han registrado las máximas más elevadas de la jornada. Además, la Axarquía, Antequera y Ronda en aviso amarillo

De la misma forma que ayer la temperatura más alta se registró en el Valle del Guadalhorce, este jueves con el aviso naranja no iba a ser menos.

Álora ha sido el municipio en el que este jueves ha hecho más calor, ya que sus termómetros han llegado a marcar 42,3 grados.

Esta ha sido la temperatura más alta de Andalucía y la segunda más elevada de España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, en este municipio se encuentra la estación de Azud de Paredones de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, la cual, según sus últimos datos, ha registrado 42,5 grados este jueves.

De cerca también le sigue la máxima registrada en el embalse de Guadalteba con 42 grados, según los datos de la Red Hidrosur.

Por encima del umbral de los 40 grados, según la Aemet, también han estado este jueves Cortes de la Frontera, Coín, Manilva y Alpandeire, cuyas máximas son 40,8; 40,4; 40,2; y 40 grados, respectivamente.

Los 39 grados lo han superado en Torrox (39,5 grados) y en el embalse de la Viñuela (39,2 grados), según la Red Hidrosur.

En zonas como Fuente de Piedra la máxima ha sido de 38,1 grados; en el Centro Meteorológico 38,6 grados; en el Aeropuerto de Málaga 38,4 grados.

Avisos por altas temperaturas este fin de semana en Málaga

El calor no va a dar tregua a la provincia de Málaga. Este fin de semana volverá a haber alerta amarilla por altas temperaturas en la provincia de Málaga.

En ambas jornadas, las alertas se activarán a las 13.00 horas y se mantendrán hasta las 21.00 horas. De cara al sábado, los avisos se extenderán por toda la provincia y para el domingo las zonas en alerta serán Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, Málaga capital, Antequera y Ronda.

De esta manera, el sábado en Antequera y Ronda, la Aemet prevé máximas de 39 grados. En el caso de Sol, Guadalhorce, Málaga capital y la Axarquía estiman que las temperaturas más altas rondarán los 37 grados, pero podrían alcanzar los 39 grados en algunas zonas del interior.

El domingo en Antequera y Ronda las máximas previstas vuelven a ser de 39 grados, pero puntualizan que localmente, pueden alcanzarse los 40 grados en el entorno de Jimena de la Frontera.

Así, en Sol, Guadalhorce y la capital, las máximas serán de 37 grados, pudiendo alcanzarse los 40 en algunos puntos del interior.