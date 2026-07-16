Renfe refuerza el AVE Málaga-Madrid con ocho trenes más a la semana y supera las 61.000 plazas

Las claves

Las claves Generado con IA Renfe refuerza la conexión AVE Málaga-Madrid con ocho trenes adicionales a la semana, superando las 61.000 plazas semanales. El aumento de frecuencias, que supone un 5,8% más de oferta, se centra en viernes y domingos para responder a la alta demanda estival. Los nuevos horarios incluyen salidas adicionales desde Madrid los viernes y desde Málaga los viernes y domingos, facilitando los viajes de fin de semana. La recuperación de la doble vía en Álora, tras daños por lluvias, coincide con este refuerzo y mejora la capacidad y seguridad del corredor ferroviario.

Málaga contará desde este viernes con una mayor oferta de trenes AVE con Madrid.

Renfe incrementará la programación de la conexión entre ambas ciudades con ocho nuevas circulaciones semanales, lo que permitirá elevar la capacidad disponible hasta superar las 61.000 plazas a la semana.

La ampliación del servicio entrará en vigor este viernes 17 de julio y supondrá un aumento del 5,8% de la oferta semanal, pasando de las algo más de 57.800 plazas actuales a 61.176, con un total de 174 trenes semanales en la relación Málaga-Madrid.

El refuerzo llega en plena temporada estival, un periodo marcado por un aumento de la movilidad, y concentra las nuevas frecuencias en los días con mayor demanda de desplazamientos: viernes y domingos.

En concreto, Renfe incorporará dos nuevos servicios adicionales cada uno de esos días para facilitar los viajes de fin de semana entre la Costa del Sol y la capital de España.

Nuevos horarios

Las nuevas circulaciones incorporadas a la programación son:

Viernes: salida de Madrid a las 21.20 horas con llegada a Málaga a las 00.10 horas.

De lunes a viernes y domingos: salida de Málaga a las 17.52 horas con llegada a Madrid a las 20.41 horas.

Domingos: salida de Málaga a las 20.00 horas con llegada a Madrid a las 22.58 horas.

Los billetes para estos nuevos servicios ya están disponibles en los canales habituales de venta de Renfe.

La compañía destaca que esta ampliación permitirá mejorar la disponibilidad de plazas en una conexión estratégica para Málaga, tanto por la demanda turística como por los desplazamientos profesionales y empresariales entre ambas capitales.

Vuelve la doble vía en Álora

El incremento de la oferta coincide además con la recuperación de la circulación en doble vía en la zona de Álora, un punto clave del corredor ferroviario hacia Málaga que resultó afectado por las intensas lluvias registradas el pasado mes de febrero.

Adif ha completado los trabajos necesarios para recuperar la explotación ferroviaria por ambas vías después de una intervención de elevada complejidad técnica debido a las características del terreno y a los daños ocasionados en la infraestructura.

El pasado 30 de abril ya se había recuperado la circulación por una de las vías, mientras continuaban los trabajos para restablecer completamente la capacidad de la línea.

Las actuaciones han incluido la reconstrucción de elementos dañados, la reposición de la vía y trabajos asociados a la electrificación, los sistemas de seguridad y el drenaje del muro de contención.