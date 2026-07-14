Después de 16 años de espera, arrancan las obras del primer tramo de la autovía Málaga-Ronda

Las claves

Las claves Generado con IA Arrancan las obras del primer tramo de la autovía Málaga-Ronda-Campillos tras 16 años de espera, abarcando 4,2 kilómetros entre Casapalma y Cerralba. El proyecto incluye la construcción de un viaducto de 250 metros sobre el río Grande y una autovía de doble calzada con dos carriles por sentido. La nueva infraestructura mejorará la conexión entre el Valle del Guadalhorce, la Serranía de Ronda y la Costa del Sol, beneficiando a más de 150.000 vecinos. La Junta de Andalucía ha adjudicado la obra por cerca de 41,7 millones de euros y ya trabaja en la redacción del siguiente tramo, Cerralba-Zalea.

Con el dolor por las víctimas del incendio de Almería muy presente (sus primeras palabras fueron en recuerdo a ellas), el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha protagonizado en Málaga un acto de valor histórico: el arranque oficial de las obras del primero de los tramos de la futura autovía Málaga-Ronda-Campillos.

Una obra de enorme envergadura y largo recorrido que hunde sus raíces hace varias décadas, sin que haya sido hasta ahora cuando se ha puesto en marcha la maquinaria sobre el terreno.

Moreno, que ha estado acompañado por un buen número de alcaldes de la comarca del Valle del Guadalhorce, entre otros, ha presidido el acto de inicio de los trabajos, que afectan, de inicio, al tramo Casapalma-Cerralba, con 4,2 kilómetros de extensión.

El desarrollo de esta infraestructura, largamente demandada, es clave para mejorar la conexión entre el Valle del Guadalhorce, la Serranía de Ronda y la Costa del Sol.

Muestra del estancamiento de la intervención es el tiempo transcurrido. "Después de casi 16 años, tras actualizar un proyecto que había quedado anticuado, empezamos las obras", ha destacado Moreno, quien ha recordado que este tramo fue adjudicado por primera vez en 2010, aunque nunca llegó a construirse.

El presidente andaluz ha calificado el inicio de los trabajos como una "satisfacción, un alivio y un acto de justicia" para una comarca que llevaba años reclamando una infraestructura que considera clave para su desarrollo económico, la mejora de la seguridad vial y la conexión del interior de la provincia con Málaga capital y la Costa del Sol.

La Junta adjudicó el pasado mes de marzo esta primera pieza a la unión temporal de empresas formada por Copisa Constructora Pirenaica y Arpo Empresa Constructora, por un importe cercano a 41,7 millones de euros y con un plazo de ejecución de 46 meses.

La actuación permitirá completar el siguiente paso en la transformación de la A-357, que actualmente es autovía hasta Casapalma y, a partir de ese punto, continúa como carretera convencional hacia Pizarra, Campillos y Ronda.

Un nuevo viaducto sobre el río Grande

El proyecto contempla la construcción de una autovía de doble calzada a lo largo de 4,2 kilómetros, entre el final del actual enlace de Casapalma y Cerralba.

Aunque buena parte del recorrido discurrirá en paralelo a la carretera existente, que se mantendrá como vía de servicio y acceso a las fincas colindantes, el trazado se desviará para salvar el río Grande mediante un nuevo viaducto de 250 metros de longitud.

Una vez ejecutada, dispondrá de dos carriles por sentido de 3,5 metros de ancho, arcenes, una mediana de diez metros y conectará provisionalmente con la carretera actual mediante una glorieta en Pizarra, a la espera de la futura ejecución del siguiente tramo.

Ya se redacta el siguiente tramo

Durante su intervención, Moreno ha avanzado que la Junta ya trabaja en la redacción del tramo Cerralba-Zalea, otros cuatro kilómetros que darán continuidad a la futura autovía.

Además, ha enmarcado esta actuación dentro del desbloqueo de varias infraestructuras estratégicas para la provincia de Málaga y ha defendido que la nueva vía se convertirá en "un corredor más seguro y competitivo".

Según ha explicado, la infraestructura beneficiará directamente a más de 150.000 vecinos del Valle del Guadalhorce, la Sierra de las Nieves y la Serranía de Ronda y está diseñada para absorber un tráfico de alrededor de 30.000 vehículos diarios en este sector.

La A-357, con cerca de 69 kilómetros de longitud, forma parte de la Red Básica de Articulación de Carreteras de Andalucía y constituye uno de los principales accesos al interior de la provincia.

En su tramo entre Málaga y Casapalma, ya convertido en autovía, registra picos de hasta 80.000 vehículos diarios, mientras que a partir de ese punto mantiene intensidades superiores a los 25.000 vehículos al día, al canalizar el tráfico procedente de las comarcas del Guadalhorce, Guadalteba, la Serranía de las Nieves, Antequera y Ronda.